Pinterest ceni się wysoko

Pinterest Inc. wycenił swoją pierwszą ofertę publiczną wyżej niż oczekiwano, pozyskując ponad 1,4 mld USD, co kształtuje wartość firmy na poziomie ponad 12 mld USD.

Spółka poinformowała, że sprzeda 75 mln akcji w cenie 19 USD za sztukę. Wcześniej zakładano cenę z przedziału od 15 do 17 USD. Gwaranci emisji, banki pod przewodnictwem Goldman Sachs, JP Morgan i Allen & Co. uzyskały dostęp do dodatkowych 11,25 mln akcji, co może pchnąć cenę jeszcze wyżej.

Firma spodziewa się debiutu walorów w czwartek rano na giełdzie nowojorskiej pod tickerem „PINS”.

Pinterest przyznaje, że „wciąż jest na wczesnym etapie” swoich wysiłków, aby zarabiać na swojej platformie do udostępniania fotografii i obrazów, wprowadzając reklamy dopiero pięć lat temu. Firma widzi szansę we współpracy z międzynarodowymi reklamodawcami. Przychody spółki wzrosły w 2018 r. do 755,9 mln USD z 473 mln USD rok wcześniej.