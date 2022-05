Piwo bez śladu proszę

W dzisiejszym świecie, od odpowiedzialności za pozostawiany w środowisku ślad działalności biznesowej nie ma już odwołania. Zielony zwrot firm to już nie tylko kwestia budowania zaufania klientów. To coraz częściej również element decydujący o ich przewadze konkurencyjnej. Redukcja śladu węglowego staje się wymiernym potwierdzeniem dojrzałości firmy w zakresie prowadzonej przez nią polityki prośrodowiskowej. Pytanie, jak organizacja mierząca się wciąż z kolejnymi wyzwaniami w zakresie zmian klimatu może podejść do redukcji swojego śladu węglowego? Pierwszym krokiem jest bez wątpienia dobre policzenie wielkości emisji wyjściowych, co – jak pokazują nasze doświadczenia – nie jest sprawą ani łatwą, ani oczywistą.

Na początku naszej drogi zleciliśmy to zadanie zewnętrznemu partnerowi. Dziś, z perspektywy czasu i mądrzejsi od kolejne doświadczenia, takie obliczenia jesteśmy w stanie przeprowadzić samodzielnie. Wiemy też, że kluczem do sukcesu jest nie tyle sama znajomość obowiązujących wskaźników i standardów liczenia GHG, a prawidłowe dopasowanie ich do specyfiki biznesu. Dobra znajomość firmy, współpraca na wszystkich szczeblach organizacji i zaangażowanie pracowników wielu działów w pozyskiwanie danych są czynnikami równie ważnymi.

Jedną z najtrudniejszych kwestii pozostaje dla nas nadal liczenie emisji w zakresie 3, czyli powstających w całym łańcuchu dostaw i wykraczających poza bezpośrednie funkcjonowanie firmy. W tym zakresie ważną rolę pełni m.in. znajomość zachowań konsumentów, ale też naszych partnerów biznesowych oraz świadomość ich wpływu na skalę generowania śladu węglowego. Czasem problemem może okazać się nawet tak prozaiczna sprawa jak policzenie emisji związanych z dojazdem pracowników do miejsca pracy, zwłaszcza gdy jest się firmą, która - tak jak LPP - zatrudnia kilka tysięcy osób w samej tylko centrali. Brak dostępu do tego typu danych i przekonanie o konieczności ich uwzględnienia skłoniło nas do przeprowadzenia wśród pracowników własnej ankiety, która pozwoliła nam obliczyć emisje nie tylko z przejazdów do miejsca pracy, ale także tych związanych z pracą w trybie zdalnym. Co ważne, ankieta ta stała się nie tylko naszym autorskim narzędziem pozwalającym nam postawić kolejny milowy krok w liczeniu naszego śladu węglowego. Przyczyniła się także do głębszej refleksji na temat dekarbonizacji i tego co możemy jeszcze zrobić, by gromadzenie danych było skuteczniejsze.

Dziś z perspektywy ostatniego roku, w trakcie którego po raz pierwszy obliczyliśmy samodzielnie nasz ślad węglowy z uwzględnieniem wszystkich zakresów i kategorii zdefiniowanych według metodologii GHG Protocol wiemy, jak wiele elementów dotąd pozostawało poza naszą wiedzą lub obliczanych było wyłącznie na podstawie średnich. Bogatsi o te doświadczenia, możemy w pełni świadomie przystąpić do realizacji planu dekarbonizacji, kierując uwagę dokładnie tam, gdzie nasz ślad węglowy jest największy. To trudny proces, ale dziś wiemy, że jesteśmy na dobrym kursie do zakończenia go z sukcesem.