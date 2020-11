Płynność finansowa, głupcze!

Jeśli przygniata cię masa faktur, rachunków i rat leasingu, koniec twojego biznesu jest bliski. Chyba że zaczniesz dogadywać się z dłużnikami

W połowie lat 90. Dell „hodował sobie bankructwo”, jak zwykli mawiać Amerykanie. Producent rozwijał się tak szybko, że zabrakło mu pieniędzy na bieżącą działalność. Aby zapobiec plajcie, na stanowisku dyrektora finansowego zatrudniono Toma Mereditha, który już niejedno przedsiębiorstwo wyprowadził na prostą. Menedżer polecił obliczenie cyklu konwersji gotówki (ang. cash conversion cycle — CCC), zwanego także cyklem kapitału obrotowego netto. Wskaźnik CCC Della wynosił wówczas 63 dni, co oznaczało, że musiały upłynąć 63 dni od momentu, kiedy firma wydała na coś dolara, by pojawił się on w zestawieniu finansowym w formie gotówki. Gdy prawie 10 lat później Tom Meredith odchodził z Della, CCC tej spółki osiągnęło ujemny poziom 21 dni. Oznaczało to, że komputerowy potentat kasował dolara 21 dni wcześniej, niż go na cokolwiek wydał.