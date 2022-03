Podążamy drogą sukcesu

Firma NBTA jest producentem izolacji termicznych i akustycznych, części i komponentów motoryzacyjnych do układów wydechowych aut osobowych, motorów, statków, generatorów prądu, kosiarek, traktorów i maszyn budowlanych, na rynek zarówno pierwotny, jak i wtórny. Spółka rozpoczęła działalność w 2007 r. produkcją typowo garażową, wyłącznie na rynek wtórny zlokalizowany w Polsce. W ciągu pięciu lat zaistniała w całej Europie. O rozwoju firmy rozmawiamy z jej prezesem Krzysztofem Hańskim.

W ostatnich latach rozwój NBTA bardzo przyspieszył. Co było jego motorem?

Momentem przełomowym był dla nas rok 2017, kiedy przenieśliśmy produkcję do nowej siedziby. Wcześniej powierzchnia produkcyjna wynosiła 1000 mkw., do tego 200 mkw. biura. W 2020 r. siedziba NBTA została rozbudowana o kolejne 1500 mkw. powierzchni produkcyjnej i 200 mkw. powierzchni sanitarno-biurowej. Dzięki tym inwestycjom obecna powierzchnia produkcyjna to 2500 mkw., a powierzchnia sanitarno-biurowa to 400 mkw. Pozwala nam to realizować dużo większe projekty.

Zawsze odpowiadamy na potrzeby branży i rynku, dlatego wraz z ich rozwojem zmienia się asortyment produktów w naszej ofercie. Zaczynaliśmy od produkcji wygłuszaczy i absorberów do tłumików samochodowych na rynek wtórny. Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, nową halę całkowicie przeznaczyliśmy do produkcji nowej gałęzi produktów – izolacji do osłon termicznych, które obecnie są stosowane w większości pojazdów na rynku zarówno pierwotnym, jak i wtórnym.

Nie należy także zapominać o naszym znakomitym zespole. Niektórzy pracownicy są z nami od momentu powstania NBTA. Inwestujemy w podnoszenie ich kompetencji, a także dbamy o atmosferę poprzez integrację i nowy system motywacyjny, który przyjął się z pozytywnym odbiorem pracowników.

O dynamice naszego rozwoju niech świadczy to, że od 2016 r. NBTA jest wyróżniana w rankingu „Gazele Biznesu” i co roku dzięki swoim aktywnym działaniom zajmuje znacznie wyższą pozycję. W ciągu ostatnich trzech lat awansowaliśmy o 2412 miejsc, zajmując 25. miejsce w województwie lubuskim. W 2021 r. firma wykazała imponujący 150-procentowy wzrost przychodów.

Dużą wagę przywiązujecie do innowacyjności parku maszynowego. Czym nowym może się pan pochwalić?

W 2022 r. w NBTA powstaje nowa, w pełni zautomatyzowana linia produkcyjna. Jest to kolejna innowacja, która pomoże nam zwiększyć wydajność oraz poprawić jakość produkowanych części. Będzie to pierwsza taka produkcja na rynku europejskim. Nowa linia będzie się składać z w pełni zautomatyzowanej prasy do wycinania kształtek z maty z włókna szklanego, robotów odbierających oraz systemów pakujących i transportujących. Takie rozwiązanie zapewni wysoką płynność pracy oraz równomierność nacisku podczas wycinania nawet kilku warstw z ogromną precyzją i dokładnością. Nowa linia produkcyjna NBTA w znaczący sposób pozwoli na minimalizację odpadu produkcyjnego poprzez pobieranie maty bezpośrednio z rolki, a wymienne wykrojniki pozwolą na wykonanie niemal każdego kształtu formatek izolujących. Dodatkowo prasa jest bezpieczna i cicha, dzięki czemu zwiększony zostanie komfort pracy.

NBTA pracuje głównie dla branży automotive. W obliczu kryzysu klimatycznego stoją przed tym sektorem ogromne wyzwania.

Czujemy się odpowiedzialni za środowisko naturalne, dlatego odpowiadamy na restrykcje, normy środowiskowe i emisyjne związane z rozwojem branży. Z racji tego wprowadzamy produkty, które są w stanie spełnić największe wymagania. Jednym z takich produktów jest Mesh Bag, który podczas rozgrzewania się układu wydechowego nie wydziela żadnych toksycznych gazów, spalin ani innych zanieczyszczeń. Jest to jeden z niewielu materiałów spełniających restrykcyjne wymagania norm emisji spalin EURO 6 i EURO 7.

Działania proekologiczne są wpisane w nasze DNA. W 2020 r. zainwestowaliśmy w ogniwa fotowoltaiczne o łącznej mocy 100 kW, co spowodowało, że jesteśmy całkowicie samowystarczalni energetycznie i nie przyczyniamy się do powstawania śladu węglowego. Dzięki naszym unikatowym rozwiązaniom od około ośmiu lat nie wywieźliśmy żadnych odpadów, mimo że ich przetwarzanie jest znacznie droższe niż utylizacja. W najbliższych latach planujemy wdrożenie systemu środowiskowego ISO 14001.

Firma świetnie poradziła sobie także w czasie pandemii COVID-19.

Paradoksalnie czas pandemii był dla nas owocny i pozytywnie wpłynął na firmę. Od 2019 r., czyli od początku okresu pandemicznego, obroty zwiększyły się o ponad 100 proc. Podczas gdy firmy z branży miały przestoje, my nie zatrzymaliśmy produkcji nawet na dzień. W konsekwencji wdrożyliśmy system trzyzmianowy i pracujemy sześć dni w tygodniu.

Świetna organizacja i umiejętność radzenia sobie w czasie kryzysu zachęca nas do planowania daleko idących i ambitnych inwestycji w przyszłości. Wraz z elektryfikacją motoryzacji w Europie obecni klienci NBTA, którzy produkują układy wydechowe oraz tłumiki do samochodów spalinowych, powoli rozważają przeniesienie produkcji na kolejne rynki. W związku z tym będzie to naturalny kierunek dalszego rozwoju firmy.