Polacy stawiają na recykling

65 proc. respondentów chce, by producenci wykorzystywali więcej materiałów z recyklingu — wynika z badania dla Steny Recykling. Firmy nie mówią nie.

Wracający z zagranicy Polacy często chwalą rozwiązania pozwalające na zwrot, m.in. w automatach, jednorazowych opakowań po różnych produktach, np. butelek PET po napojach. Z badania przeprowadzonego na zlecenie Steny Recykling wynika, że chcą także, by coraz więcej z nich trafiało do przetworzenia. Aż 65 proc. respondentów chce, by producenci wykorzystywali więcej materiałów z recyklingu. Wśród korzyści wynikających z tzw. gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) ankietowani wskazują: lepszy stan środowiska (68 proc. badanych), czystsze powietrze (48 proc.) i oszczędności finansowe związane z zakupem trwalszych produktów (29 proc.).