Polskie meble rosną wolniej

W minionym roku łączna przychody polskiego przemysłu meblarskiego wyniosły 59,9 mld zł, a w bieżącym mają się zwiększyć do 64,7 mld zł – pisze firma B+R Studio w przygotowanym na zlecenie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli (OIGPM) raporcie „Polskie Meble Outlook 2022”. To oznacza, że wartość naszej branży meblarskiej podwoi się w czasie krótszym niż dekada. Produkcja sprzedana mebli – jak wynika z danych GUS-u - w 2014 r. wyniosła 31,3 mld zł.

Tegoroczne tempo rozwoju sektora meblowego ma być jednak znacznie słabsze, niż rok wcześniej. Wtedy przychody skoczyły o rekordowe 18 proc.

- Z pewnością w 2022 r. nie można się spodziewać tak dużego wzrostu produkcji sprzedanej, jak rok wcześniej. O szczegółowych powodach mówi nasz raport – deklaruje Tomasz Wiktorski, właściciel B+R Studio.

Autorzy dokumentu zauważają jednak, że choć wyniki sprzedaży są niezłe, to nie oznacza to wcale, że polscy meblarze nie odczuwają negatywnych zjawisk w otoczeniu rynkowym. Chodzi m.in. znaczny wzrost kosztów surowców, materiałów, energii i wynagrodzeń odbija się na rentowności produkcji, która spadła z 6,7 proc. w 2020 r. do poziomu 5 proc. w 2021.

Gros wyprodukowanych w Polsce mebli wyjeżdża poza granice kraju. W 2019 r. było to 95,8 proc., rok później – ponad 97 proc., a w zeszłym – aż 98,1 proc. Tempo wzrostu eksportu jest zbliżone do rozwoju produkcji.

Polska branża meblowa ma wyznaczony dalekosiężny cel: chce, by jej eksport w 2030 r. przekroczył poziom 100 mld zł. W opinii Michała Strzeleckiego, dyrektora biura OIGPM to bardzo ambitny, ale realny cel. Można go będzie osiągnąć jedynie przy wsparciu państwa (m.in. w kwestiach legislacyjnych). Gdyby w najbliższych latach eksport nadal podążał za poziomem sprzedaży ogółem, a ta zwiększałaby się w takim tempie, jak prognozuje raport „Polskie Meble Outlook 2022”, to strategiczny cel udałoby się osiągnąć nawet przed 2030 r.