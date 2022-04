Polskie obligacje płacą już prawie 7 proc.

W przypadku niektórych serii polskich obligacji skarbowych rentowności zbliżyły się do 7 proc., osiągając wieloletnie maksima. Choć to wciąż wartości poniżej raportowanej inflacji CPI, to dla niektórych inwestorów mogą one już wyglądać atrakcyjnie

12 kwietnia rentowność polskich obligacji 10-letnich sięgnęła 6,27 proc. i była najwyższa od przeszło dziesięciu lat. Pomijając krótkotrwały wyskok po upadku banku Lehman Brothers zbliżamy się już do rekordowo wysokich (6,6-6,8 proc.) poziomów we współczesnej historii. Wzrost rentowności sygnalizuje spadek ceny rynkowej obligacji. Jeszcze wyższe rentowności w terminie do wykupu (YTM) rynek oferował w przypadku papierów 4-letnich (6,9 proc.), co było najwyższą wartością od 2008 r. Także obligacje 3- i 5-letnie jeszcze we wtorek płaciły ponad 6,8 proc. rocznie.