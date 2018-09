PPK przeciwwagą dla odchudzanych OFE

Kolejne wyliczenia brokerów dotyczące mających wystartować w przyszłym roku Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) i ogólnie systemu emerytalnego, który od 2011 roku przechodzi nieustanne zmiany i "reformy reform".

Zacznijmy od szacunków dotyczących OFE (Otwartych Funduszy Emerytalnych). Od 2014 roku są one obciążone transferami do ZUS-u w ramach tzw. mechanizmu suwaka (na 10 lat przed przejściem na emeryturę środki przyszłego emeryta zaczynają być przenoszone z OFE do ZUS). W tym roku mechanizm suwaka ma "odessać" z OFE prawie 8 mld zł, a w przyszłym - wg projektu budżetu państwa - ok. 7 mld zł. Przy składkach na poziomie ok. +3,3 mld zł (tyle pieniędzy ma wpłynąć do OFE ze składek) saldo przepływów w przyszłym roku ma wynieść -3,7 mld zł.

Na szczęście dla inwestorów ten ubytek w portfelach OFE w najbliższych latach ma być ciągle w większości pokrywany wpływami z dywidend wypłacalnych przez spółki, których akcje mają OFE. Jednak z czasem mechanizm suwaka zacznie pochłaniać coraz większe kwoty i w efekcie począwszy od okolic 2022 roku OFE będą musiały sprzedawać coraz więcej aktywów, by pokryć deficyt. A ponieważ ich aktywa to przede wszystkim polskie akcje, nie jest to dobra wiadomość dla GPW.

Uwaga - szacunki Trigon DM różnią się nieco od wyliczeń Ipopemy.

Tutaj jednak dobra wiadomość. Uruchomienie PPK (Pracowniczych Planów Kapitałowych), o których pisaliśmy w ubiegłym tygodniu, ma zdecydowanie podreperować tę niekorzystną sytuację. "Napływy z PPK z nawiązką pokryją odpływy netto z OFE" - prognozuje Trigon DM. Zdaniem brokera po pełnym wzdrożeniu PPK będą one generowały popyt na polskie akcje w wysokości 7-13 mld zł począwszy od 2021 roku. Już w przyszłym roku, kiedy PPK mają dopiero raczkować, ich popyt na akcje (który Trigon szacuje na 2-3 mld zł) ma przewyższyć deficyt w OFE. Bardziej ostrożne, przynajmniej na krótką metę są wyliczenia Ipopema Securities. Broker szacuje, że w przyszłym roku PPK kupią polskie akcje za ok. 0,8 mld zł. Pokusił się nawet o rozpisanie oczekiwanych przepływów w poszczególnych miesiącach.

Reasumując, z kolejnych wyliczeń brokerów wynika, że mający zostać wdrożony w połowie przyszłego roku program PPK będzie przeciwwagą dla OFE, których aktywa na dłuższą metę będą coraz bardziej uszczuplane na skutek mechanizmu suwaka. Istnieje tu jednak ciągle kilka niewiadomych (projekt ustawy o PPK musi przejść drogę przez parlament, nie wiadomo jaka będzie partycypacja w PPK i jaka będzie struktura portfeli, nie wiadomo co na dłuższą metę stanie się z OFE).