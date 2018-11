Prawo wymusza automatyzację

Wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych w działach podatkowych firm będzie miało bardzo duży wpływ na ich pracę.

Nowe technologie pomogą usprawnić pracę działu podatkowego w wielu obszarach — przyznaje 91 proc. respondentów ankiety przeprowadzonej przez KPMG w Polsce. Wzięli w niej udział przedstawiciele 300 przedsiębiorstw spoza sektora publicznego i finansowego. Prawie dwie trzecie z nich, bo 64 proc., deklaruje, że w ich firmach jest już wysoki lub bardzo wysoki poziom zautomatyzowania procesów podatkowych. W raporcie z badania zwrócono uwagę, że tak ocenia się już samo stosowanie standardowego programu księgowego lub bardziej zaawansowanych arkuszy kalkulacyjnych.

Główną przeszkodą w podnoszeniu takich usprawnień są koszty ich wdrażania, najbardziej odczuwane wśród małych przedsiębiorstw, na co wskazało 91 proc. ich przedstawicieli. Jednocześnie bardzo duża część badanych (87 proc.) oczekuje, że nowe technologie przyczynią się do zmniejszenia liczby błędów ludzkich. Wyręcza one pracowników, którzy nie będą musieli angażować się w powtarzalne czynności. Przy czym taki pogląd jest zdecydowanie bardziej popularny wśród przedstawicieli dużych firm, zatrudniających powyżej 500 osób, niż wśród małych.

Do inwestowania w rozwiązania XXI wieku zmusza też prawo. Jedną z najważniejszych zmian w ostatnich latach — z punktu widzenia ekip działów podatkowych — było wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Ponad jedna trzecia przedsiębiorców planuje zastosować w ciągu najbliższych 12 miesięcy zaawansowane rozwiązania technologiczne z nim związane, a 14 proc. — później. Ponadto co trzecia firma planuje wdrożyć w ciągu najbliższego roku nowe narzędzia związane z wprowadzeniem listy należytej staranności w VAT, a nieco mniej badanych (28 proc.) zamierza w tym czasie wprowadzić innowacje przydatne w realizacji obowiązków związanych z podzieloną płatnością (split payment).

Respondenci najrzadziej rozważają wprowadzenie w ciągu najbliższego roku stałych narzędzi informatycznych związanych ze zmianami w CIT, polegającymi na wyodrębnieniu dwóch źródeł przychodów oraz ograniczeń w odliczeniach kosztów finansowania dłużnego usług niematerialnych. Tylko 9 proc. badanych się na to zdecyduje.

— Powodem jest relatywnie krótki czas obowiązywania nowych przepisów, jak też trudności interpretacyjne. Narzędzia informatyczne wymagają natomiast pewnej stabilności środowiska podatkowego. Z kolei co trzecie przedsiębiorstwo nie planuje ich wprowadzania z uwagi na outsourcing wypełniania części zobowiązań podatkowych na zewnątrz firmy — zauważa Anna Sińczuk, partner w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce.

Z badania wynika, że firmy różnią się pod względem stopnia wdrażania rozwiązań informatycznych.

— Najwięcej, bo 65 proc. firm, stosuje od jakiegoś czasu narzędzia IT dla potrzeb wypełniania dokumentów lub deklaracji oraz dla dostępu do danych archiwalnych, na co wskazało 52 proc. badanych. Połowa ankietowanych wdrożyła rozwiązania informatyczne wspierające nadzór nad dotrzymaniem terminu — mówi Leszek Wroński, partner, szef działu usług doradczych w KPMG w Polsce.

Według 45 proc. respondentów automatyzacja procesów podatkowych będzie miała duży lub bardzo duży wpływ na wykonywanie w przyszłości zadań przez działy podatkowe. 7 proc. uważa, że zmiany technologiczne w bardzo niewielkim stopniu wpłyną na sposób pracy w ich firmach.

86 proc. Dla takiego odsetka przedsiębiorców przeszkodą w zautomatyzowaniu procesów podatkowych mogą być wysokie koszty wdrożenia...

73 proc. …a dla tylu przedsiębiorców barierą jest konieczność zmian w systemach księgowych.