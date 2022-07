Premier: Polska dąży do tego, by w krótkim czasie zwiększyć wydatki na obronność do 3 proc. PKB

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Ze względu na sytuację geopolityczną w zakresie bezpieczeństwa, Polska dąży do tego, by w krótkim czasie zwiększyć wydatki na obronność do 3 proc. PKB; jesteśmy na dobrej drodze, by tak się stało - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki.

Mateusz MorawieckiKRYSTIAN MAJ +48669574000