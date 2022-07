Premier: chcemy odbudowywać przemysł stoczniowy, morski i portowy

W budynku szkoły podstawowej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w sobotę zorganizowano spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z mieszkańcami Wejherowa(woj. pomorskie). Wzięło w nim udział ok. 200 osób.

Premier po wystąpieniu odpowiadał na pytania mieszkańców. Jedno z nich dotyczyło kondycji przemysłu stoczniowego w Polsce. Emerytowany stoczniowiec zaproponował premierowi, aby wykorzystał możliwości trójmiejskich portów i przywrócił w nich budowę statków.

Zdaniem premiera Mateusza Morawieckiego "większość przemysłu stoczniowego została zmarnowana, zniszczona przez rządy III RP" - ocenił.

"Zobaczcie, co zrobili z kolebką +Solidarności+, czyli Stocznią Gdańską. Zobaczcie, co zrobili z przemysłem w Szczecinie. Zobaczcie, co się stało z tymi stoczniami" - wskazywał premier.

Podkreślił, że "wcześniej, inżynierowie i technicy zostali wypchnięci poza Polskę do stoczni norweskich, niemieckich i francuskich" - stwierdził.

Dodał, że tak było "w czasach rządów Tuska".

"Przeznaczyliśmy miliardy złotych na pogłębienie toru wodnego do Szczecina, na falochron, na dokapitalizowanie portów, to tak wielki przemysł potrzebuje więcej czasu" - ocenił premier.

Zapewnił, że "jeśli Polacy się zdecydują i powierzą nam stery rządów w 2023 roku, to w pierwszej piątce moich priorytetów będzie pełna odbudowa przemysłu stoczniowego" - zapewnił Morawiecki.

Dodał, że "chcemy dużo szybciej odbudować przemysł stoczniowy, morski i portowy".