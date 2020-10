Prezes PGNiG: kontrakt z Oerstedem to większe bezpieczeństwo i dywersyfikacja dostaw gazu w Europie

Realizacja kontraktu z Oerstedem to większe bezpieczeństwo i dywersyfikacja dostaw gazu w Europie - tak prezes PGNiG Jerzy Kwieciński skomentował zawarcie umowy z duńskim koncernem. Kontrakt opiewa na ok. 6,5 mld m sześc. gazu w latach 2023-2028.

"Po oddaniu do użytku gazociągu Baltic Pipe, gaz dostarczony przez Oersteda będzie mógł trafić do Polski jako część naszego zdywersyfikowanego portfela dostaw” - dodał Kwieciński. „Cieszymy się z możliwości współpracy z tak wiarygodnym i wysoko cenionym partnerem jak Oersted, który odgrywa istotną rolę na duńskim rynku energetycznym” - zaznaczył prezes PGNiG.



Umowa, podpisana przez PST - niemiecką spółkę PGNiG - przewiduje dostawy w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 1 października 2028 r. całkowitego wolumenu rzędu 6,5 mld m sześc. W ocenie polskiej spółki umowa wzmocni pozycję PST, w szczególności na duńskim rynku hurtowym.



Duński system przesyłowy łączy się z niemieckim poprzez interkonektor w Ellund, a w przyszłości będzie również połączony ze złożami na Norweskim Szelfie Kontynentalnym oraz z Polską dzięki budowanemu gazociągowi Baltic Pipe - przypomniało PGNiG.



„Jesteśmy bardzo zadowoleni z porozumienia, które umożliwi nam współpracę z uznaną firmą obrotu gazem, jaką jest PST. Po ponownym uruchomieniu wydobycia z złoża Tyra, wolumen dostępnego na rynku paliwa gazowego pochodzącego z duńskiej części Morza Północnego wyraźnie wzrośnie” - podkreślił wiceprezes i dyrektor wykonawczy Oersted Markets & Bioenergy Morten Buchgreitz. Zaznaczył, że PST otrzyma znaczącą część wolumenu z Tyra, przypadającego na Oersted.



Zgodnie z umową, duński koncern dostarczy gaz, który kontraktuje od firm prowadzących wydobycie w duńskiej części Morza Północnego, m.in. na Tyra - największym duńskim złożu gazowym. Obecnie na złożu prowadzona jest modernizacja infrastruktury wydobywczej, co umożliwi kontynuowanie produkcji przez co najmniej 25 lat. Eksploatacja została wstrzymana w 2019 r. a jej ponowne uruchomienie planowane jest na 2022 r.



PGNiG przypomniało, że równolegle do rozwoju działalności na rynkach północnej Europy, PST wzmacnia swoją obecność na hurtowych rynkach gazu Europy Środkowo-Wschodniej. W 2020 r. spółka rozpoczęła handel gazem w Czechach i na Słowacji, a w najbliższym czasie planuje wejść na rynek węgierski.



Oersted podkreślił, że zgodnie z polityką dekarbonizacji, prowadzoną przez firmę, nie inwestuje już ona w wydobycie ropy i gazu, a także nie zawiera nowych kontraktów na ich zakup, ani nie przedłuża istniejących. Gaz odsprzedawany PGNiG pochodzi z długoterminowych umów, których Oersted nadal jest stroną.



PGNiG jest największym w Polsce importerem i dostawcą gazu ziemnego.



Oersted (dawniej DONG) to największa duńska firma energetyczna. Koncern, w którym państwo kontroluje 50,1 proc. akcji jest m.in. największym światowym deweloperem morskich farm wiatrowych. W 2025 r. Oersted planuje całość swojej energii wytwarzać w źródłach bezemisyjnych, a w 2040 r. osiągnąć neutralność klimatyczną.