Quercus Agent Transferowy, spółka zależna od Quercus TFI, zdecydowała o sprzedaży nie więcej niż 25 proc. udziałów w Domu Inwestycyjnym Xelion.

Udziały (QAT ma ich 100 proc.) mają trafić do członków organów Xelion, pracowników oraz współpracowników po cenie 156,24 zł za jeden udział. To cena zbliżona do zapłaconej przez Quercusa w ubiegłorocznej transakcji odkupu od Banku Pekao.