Rasowana królowa gatunku

Supra jest jak „Blues Brothers”. Nawet jeśli znasz ten film na pamięć, chętnie do niego wrócisz. Czy sequel motoryzacyjnego klasyka ma szansę na podobny sukces?

hHistoria Supry zaczęła się w latach 70. ubiegłego stulecia. Po zakończeniu produkcji Toyoty 2000GT brakowało modelu, który wypełniłby lukę po sześciocylindrowym sportowym coupé. Była co prawda Celica, ale nie biło w niej sześciocylindrowe serce. A że tylko takie pozwoliłoby iść w konkury choćby z Datsunem Fairlady Z, inżynierowie Toyoty wpadli na pomysł. Opracowano nowe sześciocylindrowe (a jakże!) silniki i wepchnięto w nieco zmodyfikowaną karoserię Celiki. Tak powstała Celica XX. Na rynki eksportowe XX nosiła nazwę Celica… Supra — z łaciny: „ta, która wszystko przewyższa”. Tyle o babci. Pędzimy do prawnuczki. Supry generacji czwartej. Nad córką i wnuczką nie będę się rozwodził. Dość wspomnieć, że były wersje Targa, pojawiło się turbo i katalizator spalin. Z trzecią generacją z nazwy zniknęła Celica. Ale umówimy się: jeśli dziś mówię Supra, to nie myślisz o pierwszej, drugiej czy trzeciej generacji. Myślisz o generacji czwartej.