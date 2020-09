Restrukturyzacja wreszcie finiszuje

Podpisanie w sobotę kolejnej umowy koalicyjnej przez Prawo i Sprawiedliwość (PiS) oraz obie przystawki: Solidarną Polskę (SP) i Porozumienie jeszcze nie zakończyło rozwleczonej rekonstrukcji rządu.

Kiepska telenowela trwa, chociaż wreszcie finiszuje. Zbigniew Ziobro i Jarosław Gowin gorzko przełknęli ograniczenie do jedynie ich samych udziału obu kanap w zmniejszanym rządzie. Otarli łzy otrzymaniem dla swoich zauszników po jednym stanowisku sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, która traktowana jest przez wszystkie ekipy III RP jako polityczny przytułek o nieograniczonych rozmiarach. Ostateczny kształt zmniejszonego rządu dopnie samo PiS. Nowi ministrowie powołani zostaną być może w środę 30 września, jako że czwartek i piątek premier Mateusz Morawiecki spędza na szczycie w Brukseli. Notabene również 30 września musi wpłynąć do Sejmu projekt budżetu na 2021 r., przygotowywany w dotychczasowym układzie ministerstw. Być może zostanie przyjęty przez Radę Ministrów już radykalnie personalnie zmienioną, bo formalnie to ten sam organ.