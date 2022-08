Robotyzacja procesów produkcyjnych jest bardzo często zestawiana z pojęciem automatyzacja procesów produkcyjnych. Wyjaśnijmy to od razu. Robotyzacja jest częścią procesu automatyzacji.

Pojęcie automatyzacji jest znacznie szerszym obszarem, w którym robotyzacja jest jedną z wykorzystywanych technologii. Z pojęciem robotyzacja wiąże się mit, który należy obalić, a mianowicie: głównym zakresem 3-ciej rewolucji przemysłowej jest właśnie robotyzacja i automatyzacja wykorzystująca do tego m. in. komputer i przetwarzane przez nie dane. Niech za potwierdzenie tej tezy posłuży fakt, że w 1961 r. w zakładach General Motors w Trenton w stanie New Jersey zainstalowano pierwszego robota, którego zadaniem była obsługa maszyny odlewniczej. Natomiast 4-ta rewolucja przemysłowa to już wprowadzenie takich pojęć jak Internet rzeczy, cyfrowy bliźniak, czy sztuczna inteligencja.

Pandemia COVID-19 oraz brak „rąk” do pracy, znacząco zwiększył zainteresowanie robotyzacją w Polsce. Możliwość nieprzerwanej produkcji, niezależnej w znaczącym stopniu od czynnika ludzkiego, w czasach pandemii, niejednokrotnie decydowało o „być albo nie być” naszej firmy. Robotyzacja w czasach pandemii zyskała kolejny argument obok niezawodności, powtarzalności, czy jakości, przekonując kolejną grupę przedsiębiorców do inwestowania w roboty przemysłowe. Decydując się na inwestycję w pierwszego robota należy zastanowić się nad kilkoma aspektami.

Czy robot jest nam w ogóle potrzebny? Pytanie na pozór proste, ale gdy zgłębimy się w własny proces produkcyjny możemy przy odrobinie wiedzy dojść do wniosku, że nie. Co więcej, może to być wniosek jak najbardziej słuszny. Nie ma nic gorszego, niż zainwestowanie w jakąkolwiek technologię, która nie przynosi oczekiwanych efektów i jest nie efektywnie wykorzystywana. Nie inaczej jest w przypadku robotyzacji. Dlatego zanim przystąpimy do implementacji robotów na naszą linie produkcyjną zastanówmy się czy jest to ekonomicznie i technologicznie uzasadnione. Czy nasza linia produkcyjna jest technicznie przygotowana na rozwiązania związane z robotyzacją? Czy posiadamy odpowiednie kompetencje do obsługi i wdrażania robota? Czy półprodukty trafiające na naszą linie są odpowiedniej jakości by mógł je dalej przetwarzać robot? Na te pytania powinniśmy znać odpowiedź zanim przestąpimy do robotyzacji procesów produkcyjnych.

Czy robot zastępuję człowieka? Tak. Ramię robota zastępuję ramię człowieka w powtarzalnym, monotonnym i skomplikowanym procesie produkcyjnym. Czy robot zabiera człowiekowi pracę? Nie. W dobrze przygotowanej analizie wprowadzenia robota w proces produkcji, uwolnione dzięki temu zasoby ludzkie, czyli po prostu nasi pracownicy, mogą a nawet powinny być przeniesione do czynności nie nadających się do zrobotyzowania lub m. in. do nadzoru nad pracą robota. Ważne jest uwzględnienie w procesie robotyzacji, finansowania rozwoju naszych pracowników, szkolenia etc. Dzięki „uwolnieniu” ich czasu, możemy wykorzystać ich potencjał do dalszego rozwoju naszej firmy, tak by można było dalej zrobotyzować i automatyzować naszą firmę w kierunku fabryki przyszłości.

Robotyzacja jest procesem powszechnie znanym i wydawać by się mogło nie sprawiającym problemy firmom produkcyjnym. Niestety brak odpowiedniej wiedzy i przygotowania się do tego działania, powoduje w dalszym ciągu przestoje, awarie a w najgorszym wypadku niechęć do inwestowania w nowoczesne technologie, która to docelowo mają zwiększyć konkurencyjność naszego przedsiębiorstwa.

Autor: Tomasz Mackiewicz, Kierownik Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii