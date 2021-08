Ropa jednak zdrożała

Cena ropy WTI wzrosła w środę pomimo początkowego dużego spadku wywołanego przez rząd USA.

Kurs ropy WTI spadał w środę nawet o 2,4 proc. po doniesieniach, że rząd USA, zaniepokojony utrzymującą się w kraju wysoką ceną benzyny, naciska na OPEC+ w sprawie szybszego zwiększania podaży ropy. W drugiej części dnia kierunek notowań surowca zmieniał się. Wzrostowi ceny ropy sprzyjało osłabienie dolara po danych o inflacji w lipcu. Niektórzy wskazywali również na dane o zapasach surowca w USA, choć ocena co do znaczenia raportu były podzielone. Choć zapasy ropy spadły, to trzykrotnie mniej niż oczekiwano.