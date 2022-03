Ropa naftowa najtańsza od dwóch tygodni

Notowania ropy naftowej kontynuują ruch spadkowy rozpoczęty w poprzednim tygodniu. We wtorek rano cena europejskiej ropy naftowej Brent zniżkowała już do okolic 100 USD za baryłkę, natomiast notowania amerykańskiej ropy WTI spadły poniżej tej bariery. W obu przypadkach, są to najniższe ceny ropy naftowej od 1 marca, czyli od dwóch tygodni.

Na rynku ropy naftowej zniwelowana została już więc niemal cała zwyżka, którą obserwowaliśmy od początku konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Wśród inwestorów wyraźnie minął już pierwszy szok związany z wojną, jak również pojawiło się więcej optymizmu dotyczącego potencjalnie pozytywnych wyników negocjacji pomiędzy stronami ukraińską i rosyjską.