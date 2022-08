Ropa staniała w środę i przez miesiąc

Notowaniom ropy nie pomogła nawet wiadomość o trzecim z rzędu tygodniu spadku jej zapasów w USA.

- Obawy o gospodarkę to kluczowy powód spadku notowań ropy – powiedział James Williams, ekonomista rynku energii w WTRG Economics.

Jego zdaniem, to obawa wyraźnego osłabienia popytu skłania OPEC do rozważenia obniżki wydobycia. W poniedziałek odbędzie się spotkanie przedstawicieli kartelu oraz jego sojuszników, z którymi tworzy OPEC+. Komitet techniczny OPEC+, obradujący zawsze przed oficjalnym spotkaniem członków kartelu, ogłosił w środę podwyższenie szacowanej nadpodaży ropy na rynku o 100 tys. baryłek dziennie do 900 tys. baryłek dziennie. Mimo to ropa taniała.

Na zamknięciu sesji na NYMEX kurs baryłki ropy WTI z październikowych kontraktów spadał o 2,3 proc. do 89,55 USD. To najniższe zamknięcie od 17 sierpnia. Przez miesiąc amerykańska ropa staniała o 9,2 proc.

Kurs baryłki ropy Brent z październikowych kontraktów, wygasających w środę, spadał na zamknięciu sesji na ICE Futures Europe o 2,8 proc. do 96,49 USD. W sierpniu spadł o 12 proc. Ropa Brent z listopadowych, najaktywniej handlowanych kontraktów staniała w środę o 2,3 proc. do 95,64 USD.