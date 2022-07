Sesja parlamentarna w Rosji zakończyła się w zeszłym tygodniu bez uchwalenia wyżej wspomnianej ustawy. Sprawia to, że jakikolwiek postęp w tej kwestii jest mało prawdopodobny do co najmniej połowy września, kiedy niższa izba parlamentu, czyli Duma, rozpocznie przegląd proponowanych ustaw na jesiennej sesji.

Firmy starają się opuścić Rosję w sposób, który ogranicza straty finansowe, nie naraża pracowników na ryzyko, a w niektórych przypadkach daje możliwość powrotu w przyszłości.

Zachodnie przedsiębiorstwa, w tym Nike i Cisco, w ostatnich tygodniach przyspieszyły proces wychodzenia z Rosji w związku ze spekulacjami, że wprowadzenie nowych przepisów jest nieuchronne. Opóźnienie daje firmom czas na lepszą ocenę sytuacji.