Rozwijamy się dla naszych klientów

Rozmowa z Dariuszem Korkiem, dyrektorem zarządzającym ASTEK Polska

ASTEK Polska to doświadczony gracz na rynku IT – w tym roku nie tylko świętujecie 25-lecie działalności, lecz również znacznie zwiększyliście swoje możliwości biznesowe.

Jesteśmy czołowym dostawcą usług IT i konsultingu obecnym w Polsce już od 2007 r. Stanowimy istotną część działalności całej międzynarodowej Grupy ASTEK – w kraju współpracuje z nami już niemal 2000 osób, obsługujemy na co dzień ponad 100 klientów. Jest możliwe dzięki kończącemu się procesowi włączenia w nasze struktury firm CORE Services, ProSoftLab i INTITEK. Dzięki temu możemy zaoferować naszym klientom usługi, których dotychczas nie było w naszym portfolio, czyli np. outsourcing kwalifikowany i rozwiązania w zakresie outsourcingu usług inżynieryjnych. Ostatnie miesiące były czasem bardzo intensywnej pracy związanej z integracją procesów i przygotowaniem do wspólnej pracy w ramach jednej organizacji.

Spółka nieustannie się rozwija. Przychód netto od 2014 r. wzrósł dziesięciokrotnie. Dobrej passy nie zatrzymała nawet pandemia.

Ostatni rok rzeczywiście był dla nas bardzo dobry. Pomimo pandemii pozyskaliśmy nowych klientów, z istniejącymi poszerzyliśmy współpracę o nowe obszary, umocniliśmy markę i wykonaliśmy zakładany plan roczny z nawiązką. Praca w modelu zdalnym przy właściwej organizacji, odpowiednich narzędziach, dobrze wyznaczonych celach, atrakcyjnych systemach premiowych niewiele różni się od tej, jaką wcześniej wykonywaliśmy z naszych biur w całej Polsce. Doskonale zdała w naszej firmie egzamin, a nawet otworzyła nowe możliwości.

Nasz stabilny wzrost znajduje odzwierciedlenie w rankingu „Gazele Biznesu”, którego laureatem jesteśmy rokrocznie od 2015 r. Jesteśmy członkiem Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) oraz klubu Pro Progressio. Co najważniejsze, doceniają nas pracownicy i współpracownicy, dzięki którym zostaliśmy nagrodzeni tytułem Najlepszego Miejsca Pracy w Polsce. Otrzymaliśmy także wyróżnienie Great Place to Work, przyznawane na podstawie audytu kulturowego praktyk panujących w firmie.

Dobre praktyki w ASTEK Polska wychodzą szeroko poza samą działalność firmy.

Wiemy, jak ważna jest dzisiaj społeczna odpowiedzialność biznesu, dlatego także na tym polu jesteśmy aktywni. Dbamy o CSR, podejmujemy działania, by udoskonalić system zarządzania na rzecz ochrony środowiska. Zmierzamy w kierunku zerowej emisji CO2 w ujęciu netto, czyli stania się firmą zeroemisyjną. W praktyce oznacza to m.in. całkowite przejście na cyfrowy obieg dokumentów, ograniczenie floty firmowej czy wykorzystywanie materiałów promocyjnych podlegających recyklingowi. Bierzemy udział zarówno w wydarzeniach charytatywnych organizowanych przez naszych partnerów i NGOsy (DKMS, Fundacja Rak’n’Roll, Szlachetna Paczka), jak i organizujemy własne inicjatywy. W 2021 r. przeprowadziliśmy m.in. zbiórki funduszy i artykułów dla lokalnych schronisk dla zwierząt.

Jesteśmy członkiem United Nations Global Compact – największej na świecie inicjatywy skupiającej biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Za co klienci cenią współpracę z waszą firmą?

Najważniejsza jest dla nas wiarygodność firmy – w oczach pracowników i współpracowników, a także klientów i rynku. Zawsze dotrzymujemy słowa i wywiązujemy się ze swoich zobowiązań. Operujemy na bardzo trudnym, konkurencyjnym rynku, w ciągle zmieniających się realiach. Wiemy, jak ważne jest, by ASTEK Polska był wiarygodnym, rzetelnym partnerem, na którym zawsze można polegać.

Czerpiemy z wiedzy i doświadczenia naszych zagranicznych oddziałów. Jest to dla nas bardzo cenne – zarówno w wymiarze organizacyjnym, jak i związanym z dostępem do najlepszych praktyk oraz informacji o rynku czy potrzebach klientów. W coraz szerszym zakresie współpracujemy nie tylko z centralą we Francji, lecz również z oddziałami w innych krajach, w obrębie projektów realizowanych w modelu nearshoring i offshoring. Stanowi to dla nas dodatkowe źródło ciekawych i ambitnych przedsięwzięć, na które czekają nasi konsultanci.

Naszym nadrzędnym celem jest ugruntowanie pozycji firmy na pozycji lidera w realizacji projektów IT i dostarczania usług zaawansowanych. Jesteśmy gotowi wspierać naszych klientów na wszystkich etapach realizacji projektów czy usług. Mamy wyjątkowe na rynku kompetencje, ekspertów i możliwości, żeby otworzyć nowy rozdział w rozwoju firmy.