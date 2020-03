RSM celuje we Wrocław

Firma audytorsko-konsultingowa chce być w każdym mieście wojewódzkim. Za 2-3 lata przychody urosną do 50 mln zł.

Rynek pracownika w praktyce. Kiedyś młody człowiek, który zaczynał pracę w firmie konsultingowej, wiedział, że spędzi sporą część życia w podróży, bo do klienta trzeba dojechać. Dziś firma doradcza, która go zatrudnia, wie, że nie będzie chciał dużo jeździć, więc otwiera oddziały tam, gdzie ma najwięcej klientów. Tak robi RSM Poland (dawniej KZWS), poznańska firma audytorska i doradcza, która do międzynarodowej sieci RSM dołączyła w czerwcu 2009 r.