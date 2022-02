Rubel rekordowo słaby, drożeje dolar

Rubel jest rekordowo słaby wobec dolara, a euro jest najsłabsze od lat wobec franka szwajcarskiego, informuje Reuters.

Wiadomość o ataku Rosji na Ukrainę spowodowała ucieczkę inwestorów od rubla. Rosyjska waluta słabła w czwartek rano nawet o 5,8 proc. do 86,1198 za dolara. Popytem cieszą się waluty uważane za „bezpieczne przystanie”. Wobec dolara amerykańskiego euro słabło o 0,8 proc. i było notowane po 1,1209 USD, czyli najmniej od końca stycznia. Wobec japońskiego jena europejska waluta słabła nawet o 1,3 proc. do 128,37 JPY. Euro osłabło o 0,8 proc. wobec franka szwajcarskiego do 1,0292 CHF, czyli najmniej od maja 2015 roku.