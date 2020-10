Rynek Japończyków (i jednego Niemca)

Tylko niespełna 1 proc. zarejestrowanych w Polsce aut ma napęd alternatywny. Dominują hybrydy i Toyota z Lexusem.

Po polskich drogach jeździ ponad 18,5 mln samochodów osobowych. Średnia wieku auta przekracza 15 lat. Ogromną większość napędza silnik tradycyjny (benzynowy lub wysokoprężny) i to – zważywszy na średni wiek – nie najnowszej generacji. Co roku polski park zasila mniej więcej milion „nowych” używanych aut zza granicy (średnia wieku około 12 lat). W corocznym imporcie również dominują auta z tradycyjnym silnikiem. Jak na tym zadymionym tle wypadają samochody z tzw. ekonapędami? Kiepsko.

Jeden koncern

Liderka. 119 842 – tyle aut hybrydowych jest zarejestrowanych w Polsce. Najwięcej Toyot (94 257), a najpopularniejszym modelem jest Toyota Auris – 20 476 rejestracji. Fot. ARC

Ze wspomnianych 18,5 mln aut, które są zarejestrowane w Polsce, tylko niespełna 135 tys. ma pod maską napęd nisko- lub zeroemisyjny, czyli wykorzystuje klasyczny układ hybrydowy (HEV), hybrydę typu plug-in (PHEV) lub wyłącznie energię elektryczną (BEV). Jakby nie liczyć, udział tego typu napędów w naszym parku to skromne 0,7 proc. Innymi słowy, tylko jedno na ponad 100 przejeżdżających obok aut ma szansę mieć pod maską napęd ekologiczny. Najpewniej będzie to Toyota.

Nawet jeśli wziąć pod uwagę, że historia szerszej ekspansji napędów alternatywnych liczy co najwyżej 10 lat, to i tak się okaże, że ich udział w wybieranych przez Polaków samochodach nie jest imponujący. W bazie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców widnieje niespełna 6,43 mln aut nie starszych niż 10-letnie. Nawet w tej grupie cały nasz ekopark to tylko nieco ponad 2 proc. Co więcej, za cały ten udział odpowiada w zasadzie jeden koncern.





Skromne trzy grosze

Ze 134 884 zarejestrowanych w Polsce samochodów ze wszystkimi rodzajami napędu alternatywnego, aż 119 842 to HEV. Tym samym ten rodzaj napędu stanowi prawie 88,9 proc. naszego ekoparku. Królem segmentu HEV jest japońska Toyota wespół z należącą do niej marką Lexus. Obie marki to aż 91,4 proc. wszystkich zarejestrowanych w Polsce HEV i 82 proc. całego ekoparku.

Ulubioną hybrydą Polaków jest Toyota Auris. Takich aut jeździ po Polsce niemal 25 tys. Pierwszym modelem spoza grupy Toyoty na liście najpopularniejszych HEV jest sklasyfikowana na 11 pozycji Kia Niro (2390 zarejestrowanych aut w Polsce).

Swoje trzy grosze (i to dosłownie) do ekoparku dokładają również hybrydy typu plug-in (PHEV). Obecnie jest ich w Polsce 7643. Daje bardzo skromny udział na poziomie 0,04 proc. w całym parku lub 0,12 proc. w parku aut nie starszych niż 10-letnie. Najpopularniejsza marką w tym zestawieniu jest niemieckie BMW (2408 zarejestrowanych aut), a modelem BMW 3 (834 rejestracje).

Równie skromny udział, zarówno w całym parku jak i grupie eko, mają elektryki. W statystykach widnieje jedynie 7399 aut zasilanych wyłącznie prądem. Udział łatwo wyliczyć. Jest jeszcze skromniejszy niż ten, który ma segment PHEV. Rozglądający się za autami elektrycznymi mają największą szansę wypatrzeć auto japońskiej marki Nissan. A konkretnie – Leafa. Obecnie zarejestrowanych jest 1595 sztuk tego modelu.





Elektryczny król. Z 7399 zarejestrowanych w Polsce aut na prąd 1788 to Nissany. 1595 z nich to model Leaf. Fot. ARC

Popyt wzrośnie

Hybryda z wtyczką. Po polskich drogach porusza się 7634 hybryd typu plug-in. Najwięcej marki BMW (2408). Najczęściej spotykaną hybrydą z wtyczką jest również BMW. Seria 3 (834 auta). Fot. ARC

Czy to się zmieni? Z pewnością. Popyt na auta elektryczne będzie podsycany. Dopłatami, ulgami czy podnoszeniem opłat lub podatków dla aut z klasycznym silnikiem. Dynamicznie rośnie też oferta aut na prąd. Tylko w 2020 r. pojawiło się lub jeszcze pojawi kilkanaście modeli „na baterie”. Kolejne lata przyniosą wysyp elektryków, jednak hegemonia aut z klasyczną hybrydą pod maską (czyli de facto hegemonia jednego koncernu) szybko się nie skończy. Według szacunków Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych sprzedaż HEV w Polsce ma rosnąć co najmniej do 2035 r. Rynek ma wówczas wchłaniać około 200 tys. hybryd, a w polskim parku ma jeździć około 2,5 mln aut z takim napędem. Prognozy dotyczące PHEV mówią o osiągnięciu do tego czasu sprzedaży 100 tys. aut rocznie i około 1 mln aut w parku, a te dotyczące samochodów elektrycznych (BEV) zakładają, że w 2035 r. po naszych drogach poruszać się będzie około 1,5 mln takich pojazdów.





















Puls Biznesu po godzinach Newsletter, który pozwoli odpocząć od codziennych newsów. Sylwetki ludzi biznesu, trendy, reportaże i podcasty ZAPISZ MNIE