Mimo eskalującej w ostatnich dniach sytuacji geopolitycznej wokół Ukrainy, bilans mijającego tygodnia nie wypada szczególnie pozytywnie dla tzw. bezpiecznych przystani.

Sam dolar stracił na szerokim rynku, a względem kilku walut mocniej, niż o 1 proc. W przestrzeni G-10 to Antypody, a poza nią: baht, złoty, czy korona czeska. Powód czysto prozaiczny - oczekiwania wobec polityki innych banków centralnej w sytuacji, kiedy rynek przeszacował swoje prognozy wobec podwyżki stóp przez FED w marcu - ruch nie powinien być wyższy, niż 25 p.b. To pokazuje jednak, że rynki robią swoje. Ci, którzy zakładają, że szum wokół Ukrainy nie zakończy się militarnym konfliktem, tylko będzie realnie zanikać w kolejnych tygodniach, mogą być na tej strategii mocno wygrani. Ale co ostatecznie się wydarzy nie wie już chyba sam Władimir Putin, który zdaje się, że mocno przelicytował stawkę w ostatnich tygodniach.