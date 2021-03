Rząd Chin chce zmniejszenia roli Alibaby w mediach

Rząd Chin obawia się rosnącego wpływu chińskiego giganta e-commerce na opinię publiczną. Dlatego zwrócił się do Alibaby, aby sprzedała biznes medialny, twierdzi The Wall Street Journal.

Regulatorzy, którzy dokonują przeglądu aktywności medialnej Alibaby byli zaskoczeni jak dużej ekspansji w tej dziedzinie dokonała spółka. Zwrócili się do niej, aby przedstawiła plan znaczącego zmniejszenia zaangażowania na rynku medialnym, poinformował The Wall Street Journal powołując się na anonimowe źródła. Gazeta pisze, że nie jest jasne czy władze chcą, aby Alibaba pozbyła się całkowicie medialnych aktywów. Każdy plan spółki musi uzyskać akceptację władz centralnych, twierdzą informatorzy The Wall Street Journal.