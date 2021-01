Rzecznik firm ma ręce pełne roboty

Mimo że tzw. Konstytucja biznesu obowiązuje już prawie trzy lata, rzecznik małych firm alarmuje, że ciągle musi jej bronić przed urzędnikami.

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców (MŚP), w czwartek na posiedzeniu sejmowej komisji gospodarki zaprezentował sprawozdanie ze swojej działalności w 2020 r. i przedstawił dziesięć - jego zdaniem - najpilniejszych i najważniejszych zmian prawnych dla biznesu. Zaapelował również do premiera o wydanie mapy drogowej wychodzenia z pandemii i otwierania gospodarki.

Wzmożenie interwencji

Kilka lat temu premier Mateusz Morawiecki zapewniał, jak ważna dla przedsiębiorców oraz organów państwa będzie Konstytucja biznesu. Miała ona gwarantować firmom takie zasady jak pewność prawa, co nie jest zabronione jest dozwolone, przyjazna interpretacja przepisów itp. Szef rządu oraz jego przedstawiciele przedstawiali Konstytucję biznesu niemal jako panaceum na wszelkie bolączki gospodarki. Premier Morawiecki informował, że trafi ona do każdego urzędu i uzdrowi relacje państwa z przedsiębiorcami. Czy tak się stało?

Mocny głos w tej sprawie dał Adam Abramowicz, rzecznik MŚP, w swoim sprawozdaniu za ubiegły rok. Wiele mówiący jest już sam tytuł jego sprawozdania: „Obrona Konstytucji biznesu”. Z jego lektury przebijają dwie zasadnicze tezy. Pierwsza to taka, że urzędnicy bardzo często nie respektują zapisów Konstytucji biznesu, skoro tak często musi jej bronić rzecznik firm (notabene powołany przez premiera) a druga, że nierzadko jego interwencje są skuteczne i w ich efekcie urzędnicy zmieniają swoje decyzje.

O tym, że rzecznik MŚP jest potrzebny, świadczy chociażby sześciokrotny wzrost liczby spraw, jakie do niego skierowali przedsiębiorcy. W 2020 r. zwrócili się do niego o pomoc aż 2971 razy, podczas gdy rok wcześniej 569 razy.

Adama Abramowicza skierował do odpowiednich organów 3,1 tys. pism (w 2019 r. - 589). Nierzadko jego interwencje przynosiły konkretne efekty (przykłady w ramce). Zaopiniował 234 projekty ustaw na etapie rządowym i 122 na etapie parlamentarnym.

Angażował się w apele środowisk przedsiębiorców o luzowanie lockdownu, np. wnioskował do rządu o otwarcie branży fitness, basenów, aquaparków (na razie nieskutecznie), czasowe zawieszenie składek na ZUS. Zaprezentował 10 najpilniejszych zmian prawnych dla biznesu (ramka).

- Po dwóch latach można już oceniać, czy rzecznik MŚP jest potrzebny. Moim zdaniem jest, i jego powołanie było strzałem w dziesiątkę. Pewnym miernikiem może być wyraźny wzrost liczby wystąpień, wniosków, interwencji w sprawach przedsiębiorców. O zaufaniu środowiska może mówić liczba blisko 300 organizacji biznesowych, które współpracują w ramach utworzonej przez nas Rady Przedsiębiorców – mówi Adam Abramowicz.

Dyskusja z posłami opozycji była momentami dość emocjonalna. Padały zarzuty o niską skuteczność rzecznika firm i jego uzależnienie od rządu (powołuje go premier) i partii rządzącej (przed objęciem funkcji był posłem PiS).

- Nie boję się rządu i wielokrotnie dawałem temu wyraz w swoich wystąpieniach. Nie kieruję się względami i kalkulacjami politycznymi. Przecież funkcja rzecznika MŚP jest kadencyjna i na drugą kadencję już nie będę mógł być wybrany, bo przepisy na to nie pozwalają. Staram się pomagać firmom, na ile się da – odpowiada Adam Abramowicz.

A jak biznes ocenia działalność rzecznika?

- Gdy zmierzano do utworzenia instytucji rzecznika MŚP, panowały obawy, że powoływanie i finansowanie go przez premiera spowoduje, że będzie to atrapa i iluzja walki o interesy przedsiębiorców krzywdzonych przez urzędników, że urząd będzie listkiem figowym dla rządu. Obawy te wzrosły, gdy na rzecznika został powołany pan Adam Abramowicz, który wcześniej był posłem PiS. Teraz z perspektywy czasu można stwierdzić, że tamte obawy nie zrealizowały się. Ta instytucja się broni, a Adam Abramowicz rzetelnie wywiązuje się z obowiązków. Oczywiście nie jest jakoś bardzo skuteczny, bo jest czasem blokowany przez władzę, która decyduje o wszystkim. Jednak wielokrotnie wykazał się efektami działań na rzecz przedsiębiorców. Z naszego punktu widzenia współpraca z nim jest dobra – mówi Łukasz Bernatowicz, wiceprezes Business Centre Club.

18 mln zł – taki był budżet rzecznika MSP w 2020 r. (wykorzystał 9,5 mln zł)

278 – tyle organizacji biznesowych uczestniczy w tzw. Radzie Przedsiębiorców przy rzeczniku MŚP

Przykłady interwencji Akcyza od piw smakowych Producent piwa miał nadpłatę w akcyzie. Zdaniem fiskusa, wpłacenie za wysokiej akcyzy niż wymagana... nie stanowiła nadpłaty. Wojewódzki sąd administracyjny potwierdził opinie przedsiębiorcy i rzecznika MŚP. Błędne określenie składek ubezpieczenia zdrowotnego Przedsiębiorca przez wiele lat zmagał się z błędnymi decyzjami ZUS który naliczał mu kilkukrotność stawki ubezpieczenia zdrowotnego, mimo że prowadził jedną działalność gospodarczą. Po interwencji rzecznika ZUS ustalił przedsiębiorcy składki zdrowotne w prawidłowej wysokości. Odmowa zwolnienia ze składek na ZUS Zakład nie chciał zwolnić przedsiębiorcy z płacenia składek ubezpieczeniowych za okres marzec-maj 2020, czyli za okres lockdownu. Po interwencji rzecznika, ZUS ponownie przeprowadził postępowanie i ostatecznie zwolnił przedsiębiorcę z opłacania składek za ten okres. Zabezpieczenie skarbowe Organ skarbowy zajął rachunki bankowe przedsiębiorcy (branża stalowa) na poczet zobowiązań podatkowych. Na skutek interwencji rzecznika firm, wyższa instancja skarbowa zdjęła zabezpieczenia. Zgodziła się z argumentacją, że zajęcie rachunków bankowych nie może zagrażać istnieniu firmy i eliminować jej z obrotu gospodarczego. Instrumentalne wszczynanie postępowania karnego skarbowego Naczelnik urzędu celno-skarbowego wyliczył firmie podatek w VAT w wysokości 15 mln zł. Wszczęto postępowanie karne skarbowe. Spółka alarmowała, że zagraża ono jej dalszemu istnieniu. W efekcie interwencji rzecznika firm, śledztwo zostało zamknięte a zaległość VAT została potrącona z nadpłaty podatku. Przedsiębiorca jest zadowolony z finału sprawy. Źródło: sprawozdanie rzecznika MŚP