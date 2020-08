Rzecznik też idzie do sądu z Ideą

Rzecznik Finansowy złożył pierwszy pozew w imieniu 85-letniego klienta, któremu Idea Bank sprzedał obligacje GetBacku

Czy starszą osobę, która do tej pory korzystała tylko z lokat bankowych, powinno się nakłaniać do kupna obligacji korporacyjnych spółki windykacyjnej? Rzecznik Finansowy dr hab. Mariusz Golecki, uważa, że nie, i dlatego poszedł do sądu z pozwem w imieniu klienta Idea Banku „ubranego” w obligacje GetBacku. Domaga się zasądzenia kwoty wpłaconej na zakup feralnych papierów (nie zostały spłacone) i dodatkowo wpłaty 50 tys. zł na rzecz Federacji Konsumentów tytułem zadośćuczynienia.