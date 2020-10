Sanok Rubber myśli o zagranicy

Nie ma szans, aby w tym roku odrobić straty z II kw. — uważa Piotr Szamburski, prezes producenta wyrobów gumowych.

W minionym półroczu przychody Sanok Rubber wyniosły 440,9 mln zł, co oznacza, że były o prawie 100 mln zł (ponad 18 proc.) mniejsze niż rok wcześniej. Wynik EBIT- DA skurczył się o 21 proc., do 38,5 mln zł, a zysk netto prawie o 59,5 proc., do 10,9 mln zł. Wszystko to głównie skutek pandemii. Najbardziej ucierpiał segment motoryzacyjny, którego przychody skurczyły się o jedną trzecią. Gorsza niż rok wcześniej była także sprzedaż mieszanek oraz elementów stosowanych w budownictwie, poprawiły się natomiast wyniki segmentu przemysłowego, głównie dzięki większymh zamówieniom elementów do maszyn rolniczych. Poprawę sytuacji spółka odczuła już w maju i w czerwcu. Od sierpnia zakłady pracują na 100 proc. potencjału, a sytuacja jest zgodna z oczekiwaniami zarządu z początku roku.