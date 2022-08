Sieć musi rosnąć szybciej

„Puls Biznesu”: Budowanie ładowarek do aut elektrycznych w Polsce to łatwy proces?

Rafał Czyżewski: Nie. I to z kilku powodów. Przede wszystkim coraz trudniej jest uzyskać dogodne warunki przyłączeniowe stacji ładowania do sieci elektroenergetycznej. Co gorsza — proces przyłączeniowy często trwa bardzo długo. Czasami upływa nawet dwa, trzy lata, zanim uzyska się przyłącze odpowiednie do danej stacji ładowania. Dodatkowo dochodzą problemy związane z pozyskaniem niezbędnych nieruchomości pod ich budowę. Mamy też wyzwania związane z odbiorem stacji ładowania przez urząd dozoru technicznego. Tak więc nie jest ani łatwo, ani krótko.

Gdyby te utrudnienia nie występowały lub były mniej dokuczliwe, polska sieć ładowania aut byłaby gęstsza?

Pewnie stacji byłoby więcej, natomiast patrząc na rozwój rynku w ciągu ostatnich kilku lat, to kluczowy wpływ na gęstość sieci miał jednak rozwój floty samochodów elektrycznych. Takich samochodów przybywa z roku na rok, choć ich przyrost jest znacznie mniejszy niż obserwowany w krajach Europy Zachodniej. W ostatnich latach pojawił się pewien problem: sieć się rozwijała, natomiast aut przybywało wolniej, co z kolei przełożyło się na mniejsze zainteresowanie różnych podmiotów inwestowaniem w taką infrastrukturę. Patrząc na ostatnie lata, głównie tu widzę podstawowy problem. To obecnie się zmienia, samochodów elektrycznych mamy coraz więcej, uruchomione zostały systemy dopłat i sytuacja trochę się odwraca. Aby zaspokoić szybko rosnący popyt na usługi ładowania, musimy robić wszystko co tylko możliwe, aby upraszczać procedury związane z budową stacji ładowania, a przede wszystkim doprowadzić do tego, żeby sieć dystrybucji energii elektrycznej i przyłącza, które są budowane przez firmy, powstawały znacznie szybciej.

Z tego wynika ostatnio ogłoszona decyzja o kilkusetmilionowej inwestycji GreenWaya?

Oczywiście. Jest to związane przede wszystkim z tym, że na początku tego roku udało nam się zdobyć znaczące finansowanie od nowych akcjonariuszy, którzy dołączyli do naszej firmy. Stworzyło to nam zupełnie nowe możliwości rozwoju. W ramach naszych planów zakładamy wydanie do 2026 r. ponad 300 mln zł. W ciągu tych czterech lat będziemy w stanie wybudować około 1,5 tys. punktów ładowania. Inwestycje już zostały uruchomione — tylko do końca tego roku planujemy uruchomienie jeszcze 120 punktów. Realizujemy proces wymiany istniejących stacji ładowania na stacje o większej mocy, gdyż jest to oczekiwane przez wielu użytkowników samochodów elektrycznych.

Więcej aut elektrycznych i więcej ładowarek do nich to również większe zapotrzebowanie na energię...

To prawda. Zapotrzebowanie na energię będzie rosło, choćby z powodu rosnącej liczby aut na prąd. Na to nakłada się fakt, że coraz częściej posiadacze nowych samochodów elektrycznych korzystają z nich nie tylko w jeździe po mieście, ale również podczas podróży po kraju. Mamy na przykład bardzo dużo kierowców z zagranicy, którzy przyjeżdżają do Polski, szczególnie w okresie letnim. To wszystko przekłada się na wzrost zapotrzebowania na energię. Z różnych analiz wynika natomiast, że nawet przy bardzo optymistycznych założeniach dotyczących floty samochodów elektrycznych w Polsce popyt na energię elektryczną tej floty będzie stanowił tylko kilka procent zapotrzebowania na energię w całym kraju. Przy milionie samochodów elektrycznych to 2 do 4 proc. dodatkowej energii, która będzie potrzebna na ich zasilanie. Należy jednak pamiętać, że samochód elektryczny ładowany jest głównie w nocy. Szacujemy, że nawet 70-80 proc. zapotrzebowania na energię pozyskiwane jest w czasie jego parkowania w garażu, we własnym domu czy hali garażowej, a to jest okres, kiedy mamy stosunkowo dużą nadwyżkę mocy produkcyjnej energii elektrycznej. Ja nie widzę większego ryzyka związanego z tym, że zapotrzebowanie na energię dla samochodów elektrycznych może być problemem dla krajowego systemu elektroenergetycznego. Wręcz uważam, że w pewnym zakresie doprowadzi to do tego, że system będzie lepiej wykorzystywany w ciągu poszczególnych godzin doby. Kluczowym elementem natomiast jest to, aby odpowiednio rozbudowywać sieć dystrybucji energii elektrycznej, żeby nie było problemów polegających na tym, że jeżeli w jakimś miejscu, na ulicy czy osiedlu, nagle pojawi się wiele samochodów elektrycznych, to sieć dystrybucji energii elektrycznej będzie niewystarczająca, żeby im ją zapewnić. Na przykład wtedy, kiedy o tej samej godzinie w nocy wszyscy rozpoczną ładowanie, bo jest tańsza taryfa na energię. Tutaj widzę podstawowy problem. Nie w produkcji, lecz w dystrybucji.

Jest jednak pewien problem z produkcją. Cały czas tylko niespełna 17 proc. produkowanej w Polsce energii pochodzi z odnawialnych źródeł.

Oczywiście, że tak. I ma to kilka wymiarów. Przede wszystkim z naszych obserwacji wynika, że posiadacze samochodów elektrycznych to często osoby bardziej uświadomione ekologicznie, które same podejmują działania w kierunku korzystania z energii zielonej. Bardzo duża ich część inwestuje we własne panele fotowoltaiczne i w momencie, kiedy słońce świeci, tak zasila swój samochód. My również zwracamy na to uwagę. Mamy umowę na dostawę zielonej energii do naszej sieci, tak więc ładując auto ładowarkami GreenWaya kierowcy mają pewność, że jest to energia, która pochodzi — akurat w tym przypadku — z farm wiatrowych. Uważamy, że takimi działaniami trzeba wspierać transformację w kierunku zielonej energetyki. Myślę również, że wraz z rozwojem floty samochodów elektrycznych będzie zwiększała się presja na regulatorów, administrację państwową, aby przyspieszyć transformację polskiej energetyki w kierunku odnawialnych źródeł.

