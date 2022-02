Silne spadki spółek technologicznych

Rozczarowujące wyniki amerykańskich gigantów technologicznych opublikowane w dniu wczorajszym schłodziły nieco pozytywny sentyment rynkowy. Sesja na Wall Street zamknęła się jeszcze na plusie, ale później poznaliśmy rozczarowujące wyniki Meta Platforms oraz Spotify.

W handlu posesyjnym walory właściciela Facebooka potaniały o 24%, ciągnąc w dół za sobą inne spółki technologiczne. Dziś notowania kontraktu terminowego na Nasdaqa osuwają się o blisko 2%, a w przypadku S&P500 0.8%. Sesja na starym kontynencie rozpoczyna się w kolorze czerwonym, a niemiecki Dax spada w kierunku wsparcia na 15500 pkt. Nastrojom rynkowym nie sprzyjały również wczorajsze dane ADP, które nieoczekiwanie wskazały na spadek zatrudnienia w styczniu o przeszło 300 tys., podczas gdy rynek spodziewał się wzrostu o 200 tys. W minionym miesiącu doszło do znaczącego rozjazdu pomiędzy danymi ADP, a oficjalnym odczytem, zatem część uczestników rynku patrzy jeszcze na dane z przymrużeniem oka. Gdyby jednak faktycznie w styczniu doszło do spadku ilości miejsc pracy przez rozprzestrzenianie się wariantu omikron, to byłaby to z rynkowego punktu widzenia fatalna informacja, mogąca ciążyć na notowaniach ryzykownych aktywów. Oznaczałoby to, że gospodarka spowalnia, a Fed mimo to będzie musiał podwyżkami stóp dławić wysoką inflację.

Opublikowane dziś finalne dane ze strefy euro oraz Wielkiej Brytanii okazały się zbieżne ze wstępnymi szacunkami. Wskaźnik z Wielkiej Brytanii okazał się jednak nieco wyższy od prognoz i wyniósł 54.1 pkt. wobec 53.6 pkt. odnotowanych w grudniu, co wpisuje się w scenariusz wycenianej przez rynek drugiej 25-punktowej podwyżki stóp procentowych przez Bank Anglii. Decyzja dziś o 13:00. Z danych PMI warte podkreślenia jest jednak pogorszenie aktywności na południu Europy. W Hiszpanii wskaźnik spadł do 46.6 pkt. z 55.8 pkt., a we Włoszech do 48.5 pkt. z 53.0 pkt., co powinno powstrzymywać EBC przez zaostrzaniem retoryki. Decyzja dziś o 13:45, a konferencja prasowa tradycyjnie 45 minut później. W kalendarium makroekonomicznym oprócz tego należy zwrócić uwagę na cotygodniowe dane z amerykańskiego rynku pracy oraz indeks ISM dla sektora usługowego. Notowania ropy naftowej po wczorajszych wzrostach spowodowanych utrzymaniem dotychczasowego planu wzrostu wydobycia przez OPEC+, korygują się obecnie wraz z pogorszeniem nastrojów, a baryłka WTI spada do 87 USD. US500.f, Interwał Dzienny