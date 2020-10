Skok na rynek pracy dla IT

Trójmiejski start-up Just Join IT wchodzi na warszawski rynek. Poszuka ofert dla programistów

Just Join IT, właściciel e-serwisu pracy dla informatyków, przewiduje szybki wzrost biznesu. We wrześniu 2020 r. za pośrednictwem jego platformy do pracodawców trafiło rekordowe 57 tys. CV. Firma liczy, że zamknie rok z 8-10 mln zł przychodów. To imponująca prognoza jak na spółkę założoną w 2017 r., która pierwszy rok działalności poświęciła na promocję i nie miała wpływów. Zdobyła wówczas 120 tys. użytkowników. Obecnie ma ich ponad 700 tys. W 2020 r. branżowy serwis zanotował ponad 13 mln odsłon (w 2017 r. — niecałe 1,5 mln).