Spadki na Wall Street

Dow Jones spadł o 0,19 proc. do 34 297,73 pkt, S&P 500 o 1,22 proc. do 4 356,45 pkt, zaś Nasdaq Composite o 2,28 proc. do 13 539,30 pkt.

Traciło 20 z 30 spółek z indeksu Dow Jones. Najgorzej radziły sobie Salesforce.com (-3,30 proc.) oraz Microsoft (-2,66 proc.). Sesję na minusie zakończyło 9 z 11 głównych sektorów S&P 500. Najgorzej wypadły usługi komunikacyjne (-1,86 proc.).

Sesji do udanych zaliczyć nie mogą także Apple (-1,14 proc.), Netflix (-5,35 proc.), Amazon (-3,15 proc.), NVIDIA (-4,48 proc.), Intel (-1,81 proc.), Facebook (-2,77 proc.) i Twitter (-2,54 proc.).

Wtorek okazał się dniem wzrostu cen złota. Kontrakty terminowe na złoto zdrożały na koniec wtorkowej sesji o 10,95 USD (+0,59 proc.) do poziomu 1.852,65 USD za uncję. Tym samym ten szlachetny metal jeszcze solidniej okopał się ponad ważnym psychologicznym poziomem wsparcia - 1800 USD.

Na giełdzie NYMEX kontrakty na ropę WTI zakończyły sesję wzrostem wartości o 2,29 USD (+2,8 proc.) osiągając cenę 85,60 USD za baryłkę. Z kolei na Intercontinental Exchange Ropa Brent podrożała o 1,48 USD (+1,73 proc.) i była notowana po cenie 86,91 USD.