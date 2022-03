Spadki na Wall Street

Dow Jones stracił 0,2 proc. S&P500 spadł o 0,6 proc. Nasdaq kończył sesję zniżką o 1,2 proc.

Doniesienia dotyczące wojny na Ukrainie mają największy wpływ na nastroje panujące na amerykańskich rynkach akcji w ostatnich dniach. We wtorek ogłoszona przez Rosję deklaracja deeskalacji konfliktu wywołała optymizm przekładający się na wzrost popytu. Dzień później wynikające z weryfikacji faktów osłabienie wiary w zbliżający się koniec wojny wywołało zwiększoną podaż akcji. Znów zaczęły drożeć ropa i gaz ziemny, a także inne towary, których dostępność jest zagrożona przez toczący się konflikt oraz ogłoszone lub planowane sankcje. To nasiliło obawy dotyczące inflacji, a także agresywnego zacieśnienia polityki monetarnej przez Fed. Szefowa Fed w Kansas City Esther George wzmocniła je dodatkowo mówiąc w środę o konieczności „pospiesznego” odejścia przez bank centralny od luźnej polityki monetarnej, co w jej ocenie powinno polegać m.in. na znaczącej redukcji bilansu Fed. Niewykluczone także, że za zwiększoną podażą akcji w środę odpowiadała również chęć realizacji zysków z ostatnich wzrostów. S&P500 i Dow Jones rosły przez cztery kolejne sesje, a we wtorek S&P500 wyszedł z technicznej korekty po tym jak wzrósł o ponad 10 proc. wobec jej dna z 8 marca.