Steam zachęci do polskich gier

Platforma cyfrowej dystrybucji gier uczci 100-lecie odzyskania niepodległości promocją polskich producentów i wydawców gier. Branża zaciera ręce.

W 2009 r. za 80 proc. sprzedaży gier odpowiadała dystrybucja fizyczna. Do tej pory proporcje się jednak odwróciły i to dystrybucja cyfrowa odpowiada obecnie za blisko 80 proc. sprzedaży gier. Liderem tej ostatniej jest Steam, którego sprzedaż według różnych szacunków wyniosła w minionym roku przekroczyła 4 mld USD, po ponad 20-procentowym wzroście wobec poprzedniego roku. Na platformie na koniec 2017 r. było obecnych blisko 300 mln graczy, po pozyskaniu w ciągu roku 60 mln nowych. Dla producenta gier jedną z korzyści cyfrowej dystrybucji jest wyższa marża niż w tradycyjnym kanale, dostęp do graczy i łatwiejsza komunikacja z nimi.

Zobacz więcej Siła promocji: Gra „This War of Mine” wypuszczona na rynek przez 11bit studios blisko cztery lata temu, dzięki niedawnej promocji na Steamie, ponownie powróciła na pierwszą stronę listy najchętniej kupowanych. Fot. ARC

Platforma stworzona przez Valve Corporation postanowiła uczcić setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, a także uhonorować obecność na niej polskich producentów i wydawców gier, zdecydowała się więc zorganizować promocję stworzonych przez nich gier. Wyprzedaż odbędzie się między wtorkiem 6 listopada, a piątkiem 9 listopada. Przedstawiciele branży pozytywnie wypowiadają się o pomyśle Steama, tym bardziej, że promocje na tej platformie to potężne narzędzie sprzedażowe.

— Akcje promocyjne na Steam bardzo silnie wspierająsprzedaż. Odżywa popyt nawet na kilkuletnie produkcje. Na pewno warto do nich dołączyć i w najbliższej niepodległościowej promocji na pewno weźmiemy udział — mówi Dariusz Wolak, odpowiedzialny za komunikację w 11Bit Studios.

Z planowanej promocji cieszy się m.in. Artifex Mundi.

— Sprzedajemy większość gier właśnie na wyprzedażach. Gracze steamowi są przyzwyczajeni do wyprzedaży, czekają na nie i dużo na nich kupują. Wyprzedaż często powoduje kilkukrotny wzrost sprzedaży dziennej — mówi Tomasz Grudziński, prezes spółki.

Nie ma wątpliwości, że zbliżająca się promocja może mieć bardzo pozytywny wpływ na sprzedaż.

— Ma to znaczenie szczególnie dla trochę mniejszych polskich firm, takich jak my. To dodatkowa okazja, żeby się pokazać i przebić ze swoja ofertą, której nie ma na co dzień — mówi Tomasz Grudziński.

Na platformie Steam tysiące gier walczą codziennie, aby przebić się i wyróżnić, a banera z grą na głównej stronie platformy nie można kupić.

— Podczas promocji Steam pokazuje m.in. banery, dlatego takie wsparcie jest bardzo cenne — mówi Dariusz Wolak.

Pozytywnie o planowanej promocji wypowiada się też Creepy Jar, który swoja grę Green Hel sprzedaje jedynie w dystrybucji cyfrowej.

— To szansa na przebicie się, szczególnie dla mniejszych producentów — mówi Krzysztof Kwiatek, prezes spółki.

Czwarty kwartał będzie obfitował w promocje na Steamie. Co roku platforma uruchamia promocje na Halloween, Black Friday oraz święta Bożego Narodzenia.