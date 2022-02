Strach ma oczy cara Kremla

Świat zadaje sobie zasadne pytanie, czy kolejny tydzień międzynarodowego napięcia wokół Ukrainy przyniesie jakiś radykalny zwrot.

Jedynemu znającemu odpowiedź Władimirowi Putinowi bardzo odpowiada grillowanie nie tylko Ukrainy, lecz całego szeroko rozumianego Zachodu, do którego kulturowo, gospodarczo i militarnie zalicza się w XXI wieku także Polska – chociaż car Kremla nie chce przyjąć tego do wiadomości. Stan niewypowiedzianej wojny/niewojny z Ukrainą już pozwolił mu osiągnąć pierwsze cele polityczne. Przede wszystkim wystraszył Zachód – a przynajmniej jego klasę polityczną – do tego stopnia, że sytuacja bywa porównywana wręcz z tzw. kryzysem kubańskim z października 1962 r. To oczywiście ogromna przesada, wtedy ludzkość pierwszy raz – i na szczęście ostatni – uświadomiła sobie konsekwencje całkiem realnego amerykańsko-radzieckiego konfliktu nuklearnego.