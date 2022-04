Strach znów zajrzał w oczy inwestorom (RELACJA)

9:39 Warto zwrócić uwagę na drożejące akcje wydobywającego gaz Serinusa.

9:37 Michał Stajniak, analityk XTB, o wpływie cen surowców na inflację.

Okazuje się, że w dłuższym terminie wpływ cen surowców na inflację jest raczej ograniczony. Z drugiej strony w czasach, kiedy wzrosty cen surowców sięgają kilkudziesięciu procent, kontrybucja surowców w inflacji nierzadko przekracza 50%.

Źródło: Macrobond, XTB

9:32 Fatalnie sesję rozpoczął Alior Bank, który po rozczarowujących wynikach spada o prawie 10 proc.

W dół idzie zresztą cała branża bankowa, co ciąży indeksom. mBank -6,6%, Millennium -6,5%

9:16 Kurs PGNiG szybko wyszedł nad kreskę.

9:02 Na plus wyróżnia się JSW, drożejące o 1,9 proc. (inwestorzy liczą na zwyżkę cen węgla), na przeciwnym biegunie mBank (-2,6 proc.) i PGNiG (-1,9 proc.).

O 2,7 proc. podrożały akcje Bogdanki, o 3,8 proc. Bumechu.

Kurs Grupy Azoty -3,1 proc.

9:01 WIG20 wzrósł o 0,57 pkt do 1897,03 pkt na otwarciu sesji w środę.

8:47 Z czystej arytmetyki wynika, że tej zimy gazu dla wszystkich w Europie nie starczy – przestrzega Michał Kurtyka, były minister klimatu.

8:46 Ceny ropy na giełdzie w Nowym Jorku są coraz wyższe, a inwestorzy rozważają skutki decyzji Rosji o ograniczeniu dostaw gazu ziemnego do Polski i Bułgarii. W tym czasie Europa przygotowuje się do ograniczenia importu z Rosji ropy naftowej - informują maklerzy.

8:43 Ekonomiści PKO BP: Nasze analizy wskazują, że dzięki prowadzonej w ostatnich latach polityce dywersyfikacji źródeł gazu i integracji krajowego rynku z europejską siecią przesyłową, Polska jest przygotowana do odcięcia rosyjskiego gazu, bez konieczności wprowadzania ograniczeń w jego dostępności dla odbiorców przemysłowych (szczegóły w raporcie, który dziś opublikujemy). Objęcie większości detalicznych odbiorców gazu taryfami URE będzie także łagodzić i rozkładać w czasie wpływ wzrostu cen gazu na europejskim rynku na krajową inflację.

Grupa opublikuje dziś wyniki finansowe za 2021 r.

8:22 Jeszcze kilka zdań od Krystiana Brymory, tym razem w kontekście PGNiG i Grupy Azoty.

“Zwracamy uwagę iż dostawy gazu z Rosji do Europy, nawet w ostatnich dniach, były 10-20% powyżej stanu sprzed wybuchu wojny (-30/40% r/r) bez użycia przepustowości gazociągu jamalskiego. Jeśli dostawy nie zostaną wstrzymane na gł. punktach wejścia (Niemcy, Słowacja) PGNiG może pozyskiwać gaz z alternatywnych kierunków (rewers Jamał, Lasów, czy połączenie z Czechami). W przypadku zamknięcia tych kierunków prawdopodobna staje się reglamentacja gazu dla odbiorców przemysłowych. Największym z nich jest Grupa Azoty (2,3 mld m3). Największy udział w kosztach gaz stanowi w Puławach (40% w kosztach ogółem). W podziemnych magazynach gazu może przebywać 2,4 mld m3, co pokrywa ponad połowę letniego, obniżonego zużycia” - dodaje Krystian Brymora.

8:15 Sytuacja na razie nie powinna mieć wpływ na dostępność paliwa dla krajowych odbiorców, ale rodzi obawy o wstrzymanie dostaw do innych europejskich krajów, które również odmówiły płatności w rublach. W naszej opinii Europa, której przemysł jak i energetyka są bardziej uzależnione od gazu, nie jest w stanie poradzić sobie bez rosyjskiego paliwa i bez jego reglamentacji dla odbiorców przemysłowych. Polska tak, ale za 6-8 miesięcy. Może to utrzymywać ceny energii elektrycznej i alternatywnego paliwa czyli węgla kamiennego na b. wysokim poziomie - komentuje Krystian Brymora, analityk DM BDM, w porannej nocie do klientów.

Warto więc obserwować akcje Bumechu i Bogdanki.

8:03 Gaz w Europie podrożał o 24 proc.

7:37 Brak eksplozji obrotów pokazuje, że kapitulacji średniotermiowej oznaczającej przesilenie wciąż nie ma - uważają eksperci Opoka TFI.

Jest wyprzedanie ale bardzo prosty ale skuteczny wskaźnik wolumenu pokazuje brak eksplozji obrotów. To pokazuje, że kapitulacji średniotermiowej oznaczającej przesilenie wciąż nie ma.

7:37 Kontrakty terminowe na S&P500 rosną o 0,46 proc.

7:29 JP Morgan zmienił rekomendację i cenę docelową akcji Allegro, które wczoraj mocno potaniały i dołożyły się do spadku WIG20 poniżej bariery 1900 pkt.

7:27 O poranku złoty, którego kurs do euro podskoczył wczoraj do 4,71 zł, utrzymuje się na poziomie zbliżonym do lokalnego szczytu.

7:24 W Polsce tematem nr 1 jest zakręcenie gazu przez Rosjan. Potwierdził to PGNiG. Grupa odmówiła zapłaty za gaz z kontraktu jamalskiego w rublach.

PGNiG i Gaz-System poinformowały, że obecnie wszystkie dostawy do odbiorców są realizowane zgodnie z ich zapotrzebowaniem.

PGNiG zapewnia, że jest przygotowane do pozyskania gazu z różnych kierunków m.in. poprzez połączenia gazowe na granicy zachodniej i południowej oraz Terminal LNG w Świnoujściu.

Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski powiedział PAP, że wszyscy dotychczasowi odbiorcy gazu w Polsce otrzymają ten surowiec na poziomie, na jakim otrzymywali go do tej chwili.

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa napisała we wtorek wieczorem na Twitterze, że "Polska posiada niezbędne rezerwy gazu oraz źródła dostaw, które chronią nasze bezpieczeństwo - od lat skutecznie uniezależnialiśmy się od Rosji.

“DGP” donosi, że Polska analizuje możliwość uruchomienia dostaw z Norwegii via Baltic Pipe wcześniej niż w październiku.

7:09 Na giełdzie w USA pogrom, co tyczy zwłaszcza spółek technologicznych. Jakby tego, co wydarzyło się na sesji było mało - i czego przyczyn należy szukać w obawach o wynik posiedzenia Fedu, zaplanowanego na przyszły tydzień - już po zamknięciu wyniki przedstawił Alphabet (właściciel Google’) i były one rozczarowujące. Przychody spółki w I kwartale były nieznacznie niższe od oczekiwań analityków (56 wobec 56,1 mld USD), co nie zdarzało się często. Kurs spadł o 6 proc. w handlu posesyjnym. Na osłodę pozostał ogłoszony buy back o wartości 70 mld USD.

indeks zmiana proc. Nasdaq 4,0 Dow Jones IA 2,4 S&P500 2,8

Wyniki sesji w USA 26.04