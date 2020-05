Strumień pieniędzy na drogi

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podsumowała wykorzystanie funduszy z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) na lata 2014-20.

Realizowane dzięki nim inwestycje trzeba rozliczyć do końca 2023 r. GDDKiA już złożyła 681 wniosków o płatność w wysokości 33,8 mld zł. Rozliczyć z Brukselą udało się natomiast płatności sięgające 27,8 mld zł — już wpłynęły do Krajowego Funduszu Drogowego, z którego korzysta drogowa dyrekcja. Cała pula przyznana GDDKiA w ramach POIŚ to około 10 mld EUR.