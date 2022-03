Szarża ropy podbija sektor energetyczny

Oczy całego świata skierowane są nadal na Ukrainę, która bohatersko odpiera rosyjską ofensywę. Rosjanie uderzają już nie tylko w pozycje wojskowe, ale również w ludność cywilną, w tym używając zabronionej broni. Trybunał Sprawiedliwości w Hadze przyjął już do rozpatrzenia zgłoszony przez stronę ukraińską wniosek w tej sprawie.

Tymczasem jesteśmy świadkami jak kolejne, nawet neutralne kraje jak Szwajcaria przyłączają się do coraz ostrzejszych sankcji wymierzonych w rosyjską gospodarkę. Szwajcaria zamroziła aktywa należące do Władimira Putina i ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa oraz 650 innych oligarchów. Wielka Brytania zabroniła wpływać rosyjskim statkom do swoich portów i coraz więcej mówi się o tym, że statki te otrzymają podobny zakaz na terenie całej UE.