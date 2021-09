Eric Rosengren ogłosił, że w czwartek odejdzie ze stanowiska. Szef Fed w Bostonie tłumaczy to stanem zdrowia, pisze Reuters.

Rosengren musiałby odejść ze stanowiska w czerwcu przyszłego roku w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego. Odejdzie już 30 września, bo jak wyjaśnił, zakwalifikował się do przeszczepu nerki i musi w związku z tym zmienić tryb życia.

Eric Rosengren, fot. Bloomberg

Reuters przypomina, że Rosengren znalazł się niedawno w centrum kontrowersji wywołanych ujawnieniem bardzo aktywnego handlu na rynkach akcji w 2020 roku przez szefów niektórych regionalnych Fed. Choć nie doszło do naruszenia prawa, to wywołało to dyskusję dotyczącą zasad etycznych w banku centralnym i konfliktu interesów. Uwikłani szefowie Fed, w tym Rosengren, zobowiązali się do sprzedaży akcji do 30 września. Poniedziałkowy komunikat Fed w Bostonie nie wymienia tej sprawy jako jednego z powodów odejścia Rosengrena.

Rosengren, doktor ekonomii, kierował Fed w Bostonie od 2007 roku, a pracował dla niego od 1985 roku. W tej kadencji nie zasiadał w FOMC.