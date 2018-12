Tak dziś wygląda handel w sieci

Kiedy w 1830 r. między Liverpoolem, a Manchesterem otwarto pierwszą linię kolejową wykorzystującą lokomotywy parowe, nie wróżono jej wielkiego powodzenia i prześcigano się w wskazywaniu negatywnych skutków, jakie nowy środek lokomocji będzie miał dla otoczenia.

Wystraszone hałasem krowy miały przestać dawać mleko, a brzemienne kobiety — poronić. Niemal równie dramatyczne wizje roztaczano jeszcze nie tak dawno w związku z początkami handlu w sieci. Jedni wieszczyli, że nie rozwinie się on na dużą skalę ze względu na rzekomą nieopłacalność masowych dostaw kurierskich B2C. Inni przewidywali upadek handlu tradycyjnego prognozując wyludnianie i bankructwa centrów handlowych.

Dziś wiemy, że podobnie jak kolej parowa zrewolucjonizowała transport, tak e-handel odmienił, a właściwie odmienia, wiele dziedzin życia i gospodarki, przyczyniając się do ich stałego rozwoju. Przykładem są tu nie tylko wspomniane usługi kurierskie i ewolucja funkcji sklepów i centrów handlowych, lecz także zmiany form płatności, czy wręcz rozwój nowych technologii, takich jak drony do dostarczania przesyłek, a wkrótce być może nawet centra druku 3D pozwalające na wydrukowanie niektórych zakupów jak najbliżej ich końcowego odbiorcy.

Tak wielki wpływ na rzeczywistość, i to nie tylko gospodarczą, lecz także społeczną, to wystarczający powód, aby uważnie śledzić poczynania firm, które swoją działalność opierają właśnie na handlu w sieci. Redakcja „Pulsu Biznesu”, wspólnie ze specjalistami od gromadzenia i opracowywania danych gospodarczych z firmy ARC Rynek i Opinia robi to od pięciu lat sporządzając kolejne listy rankingowe „e-Gazel Biznesu”. Podobnie jak lista „Gazel Biznesu” publikowana przez naszą redakcję od lat 19, „e-Gazele” to zestawienie firm małych i średnich, ale charakteryzujących się szybkim tempem rozwoju. Kryterium decydującym o miejscu w naszym zestawieniu jest dynamika wzrostu obrotów osiągniętych w 2017 r. w stosunku do roku 2016.

Pięć zestawień to jeszcze za mały materiał, aby sporządzać głębsze analizy. To jednak wystarczająco dużo, aby stworzyć solidny obraz rodzącej się branży e-handlu z całą jej zmiennością i różnorodnością. Zachęcamy więc do zapoznania się z listą „e-Gazel Biznesu 2018” i portretami firm, które zajęły czołowe miejsca w kraju i poszczególnych województwach.

Jak powstawał ranking

— e-Gazelą Biznesu mogła zostać każda firma zajmująca się handlem w internecie, która w latach 2016-17 odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży i zysk w 2017 r.

— Sporządzając ranking, firma ARC zapraszała telefonicznie oraz online przedsiębiorstwa trudniące się e-handlem do udziału w zestawieniu, a następnie weryfikowała wyniki tych firm, które skorzystały z zaproszenia lub zgłosiły się same, korzystając z formularza zamieszczonego na stronie internetowej http://egazele.pb.pl/

— Dane finansowe, o których podanie prosili ankieterzy ARC, to przychody i zysk firm z lat 2016 i 2017.

— Na liście rankingowej publikujemy tylko wyrażony w procentach przyrost obrotów w branych przez nas pod uwagę latach i to on decyduje o zajmowanym przez firmę miejscu.

Komentarz partnera rankingu

Klienci doceniają nowoczesne rozwiązania

Wojciech Stańczak

dyrektor Biura Wsparcia Sprzedaży PKN ORLENCieszymy się z dołączenia do grona partnerów kolejnej edycji konkursu e-Gazele. Możliwość wsparcia prężnie rozwijających się przedsiębiorstw e-commerce wpisuje się w istotę działalności PKN ORLEN. Ostatnie lata doskonale obrazują dynamikę z jaką zachodzą zmiany w obszarze obsługi klienta. Rosnąca świadomość konsumencka oraz powszechniejsze wykorzystanie nowych technologii to żyzny grunt dla firm stawiających na rozwój w tym aspekcie.

Niedawno oddaliśmy w ręce naszych klientów nową wersję aplikacji ORLEN Mobile. Pozwala ona na płacenie za paliwo bezpośrednio przy dystrybutorze poprzez zeskanowanie znajdującego się na nim kodu QR.

Jesteśmy przekonani, że takie rozwiązanie stanowi kolejny krok w zrewolucjonizowaniu sposobu obsługi klientów stacji benzynowych. Wdrażając taką funkcjonalność nie myśleliśmy wyłącznie o unowocześnieniu procesu dokonywania płatności na naszych stacjach. Ważnym aspektem była przede wszystkim troska o komfort klienta.

Dodatkowo w ostatnim czasie w Michałowicach, na trasie Łódź — Wrocław uruchomiliśmy pierwszą w Europie stację paliw typu drive through — ORLEN Drive. Można na niej zapłacić za paliwo oraz produkty ze sklepu bez konieczności wychodzenia z samochodu. Jesteśmy przekonani, że klienci doceniają firmy proponujące rozwiązania zwiększające komfort dokonywanych zakupów, pozwalające oszczędzić czas, czy rozliczać się w wygodniejszy i bardziej nowoczesny sposób. Oczywiście za tego typu usprawnieniami musi stać odpowiednio wysoka jakość produktu — to ona w dużej mierze decyduje o popycie na dany towar lub usługę oraz pozwala na pozyskanie klientów lojalnych wobec marki. Nadchodzący okres przedświąteczny będzie dla wielu przedsiębiorstw e-commerce testem sprawności oraz jakości obsługi klienta. Wierzymy, że umiejętne wykorzystanie odpowiednich narzędzi i możliwości jakimi dysponuje współczesny rynek pozwoli zdać go celująco.

