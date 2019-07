Tegoroczny deficyt obrotów towarami wyniesie ok. 2,6 mld EUR

W całym 2019 r. eksport towarów wzrośnie o ok. 6 proc., do blisko 237 mld euro, a import zwiększy się o ok. 5 proc., wynosząc ok. 239,6 mld euro - szacuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Oczekuje, że deficyt obrotów towarami sięgnie ok. 2,6 mld euro.

Powołując się na ostateczne dane GUS, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) zaznaczyło, że w 2018 roku eksport towarów z Polski wzrósł o 8,2 proc., osiągając 223,6 mld euro, zaś import o 10,7 proc., uzyskując 228,2 mld euro.

"Tym samym, w porównaniu z danymi wstępnymi prezentowanymi na początku br., ubiegłoroczne tempo wzrostu było wyższe od oczekiwanego o 1,2 pkt. proc. po stronie eksportu i o 1 pkt. proc. w kategorii importu. W rezultacie deficyt obrotów towarowych był o prawie 0,5 mld euro niższy niż pierwotnie zakładano i wyniósł ok. 4,6 mld euro. Eksport towarów wyrażony w złotówkach zwiększył się o 7,8 proc., do 951,3 mld zł, a import o 10,3 proc., osiągając 970,8 mld zł. Deficyt obrotów wyniósł 19,5 mld zł" - poinformował resort.

MPiT wskazał, że dotychczasowy wysoki wzrost polskiego eksportu towarów (po pięciu miesiącach zwiększył się o ok. 6,5 proc.) potwierdza "relatywnie dużą odporność" naszych eksporterów na słabszą koniunkturę zewnętrzną. Uwzględniając tę tendencję oraz m.in. obecny silny wzrost polskiej gospodarki i korzystne perspektywy jej wzrostu w 2019 r. (w lipcu Komisja Europejska podniosła prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski na 2019 r. - z 4,2 proc. do 4,4 proc.), a także szacunki Komisji Europejskiej, według których w tym roku popyt wewnętrzny w dalszym ciągu stanowić będzie siłę napędową wzrostu gospodarczego UE, resort dokonał korekty w górę oczekiwań ws. dynamiki polskiego eksportu towarów w całym 2019 r. Jednocześnie podtrzymał projekcje dotyczące dynamiki importu.

"Oczekujemy, że w całym 2019 roku eksport towarów wzrośnie o ok. 6 proc. (do ok. 237 mld euro), import towarów wzrośnie o ok. 5 proc. (do ok. 239,6 mld euro), deficyt obrotów towarami wyniesie ok. 2,6 mld euro" - wskazał resort.

Cytowana w informacji minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz przyznała, że projekcje te obarczone są jednak pewnym ryzykiem. "Będą w znacznej mierze determinowane rozwojem sytuacji w handlu światowym (napięcia na linii USA-Chiny, USA-UE), polityką kursową USA oraz sytuacją na Bliskim Wschodzie (napięcia w tym regionie grożą znacznym wzrostem cen ropy)" - wyjaśniła szefowa MPiT. Dodała, że w UE głównym źródłem niepewności pozostaje natomiast brexit.

bc64433c-8c2e-11e9-bc42-526af7764f64

Puls Innowacji Newsletter z najważniejszymi informacjami o rozwoju i finansowaniu nowych technologii. ZAPISZ MNIE

Puls Innowacji autor: Anna Bełcik Wysyłany raz w tygodniu Newsletter z najważniejszymi informacjami o rozwoju i finansowaniu nowych technologii. consents-consent_329 Chcę otrzymywać newsletter Puls Innowacji ZAPISZ MNIE consents-consent_294 Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług. Kliknij w link w wiadomości, aby potwierdzić subskrypcję newslettera. Jeżeli nie otrzymasz wiadomości w ciągu kilku minut, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM.

Z informacji ministerstwa wynika, że wysoką dynamikę obrotów towarowych udało się utrzymać pomimo wysokiej bazy odniesienia z 2017 r. oraz w okresie spowolnienia światowego PKB o 0,2 pkt. proc. (do poziomu 3,6 proc.) oraz handlu światowego o 1,8 proc. (do poziomu 3,7 proc.).

Korekta in plus eksportu - jak zaznaczono - to efekt weryfikacji jego wartości do krajów UE (wzrost o 9 proc. do poziomu 180,3 mld euro, czyli o 1,6 pkt. proc. szybciej niż zakładano). Najbardziej (w ujęciu bezwzględnym) zwiększył się eksport do Niemiec (o 6,3 mld euro), Niderlandów (o 1 mld euro), Czech (o 0,96 mld euro) oraz Francji (o 0,86 mld euro). Udział UE w całkowitym polskim eksporcie wyniósł 80,6 proc., czyli w porównaniu z rokiem poprzednim nieznacznie się zwiększył (o 0,6 pkt. proc.).

"Natomiast sprzedaż polskich towarów do krajów WNP zwiększyła się o 8,1 proc. (do 13,6 mld euro). Pod względem wzrostu eksportu dominowały trzy rynki: Rosja (wzrost o ok. 585 mln euro), Ukraina (o ok. 190 mln euro) oraz Białoruś (o ok. 120 mln euro). Udział WNP w eksporcie do Polski utrzymał się na poziomie zeszłorocznym, czyli 6,1 proc." - czytamy w informacji.

W kategorii importu, wyższy niż pierwotnie szacowano, wzrost zanotowano w krajach UE (o 7,8 proc., do 134 mld euro). W pozostałych krajach rozwiniętych wzrósł o 8,3 proc., do 16,4 mld euro) oraz rynków słabiej rozwiniętych spoza WNP (o 13,2 proc., do 55,8 mld euro). Z kolei wolniejszy z rynków WNP – wzrost o ok. 27 proc., do 21,8 mld euro.