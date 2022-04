To musisz wiedzieć dziś rano 14 IV 2022

1. W przypadku niektórych serii polskich obligacji skarbowych rentowności zbliżyły się do 7 proc., osiągając wieloletnie maksima. Choć to wciąż wartości poniżej raportowanej inflacji CPI, to dla niektórych inwestorów mogą one już wyglądać atrakcyjnie Więcej...

2. Zapraszamy do wzięcia udziału w webinare poświęconym analizie technicznej indeksów i spółek z GPW, który odbędzie się14 kwietnia o godz. 10.00. Więcej...

3. W miesiąc aktywa netto ogólnodostępnych funduszy czerwonego gryfa spadły niemal o 2 mld zł. Za 91 proc. tej kuracji odchudzającej odpowiadają umorzenia. Więcej...

4. CD Projekt po raz kolejny zdecydował o przesunięciu premiery gry na nowe konsole. Prace nad portem będzie kontynuował wewnętrznym zespołem deweloperskim. Więcej...

5. Krzysztof Tkocz, analityk DM BDM, negatywnie ocenia informację o przesunięciu przez CD Projekt planowanej na II kw. 2022 premiery gry “Wiedźmin 3: Dziki Gon” na konsole nowej generacji. Więcej...

6. W I kwartale 2022 r. JSW zanotowała wzrost produkcji węgla ogółem o 11 proc. r/r do 3,77 mln ton. Więcej...

7. W I kwartale 2022 Dekpol sprzedał 70 lokali, wobec 79 sprzedanych w analogicznym okresie 2021 r. Więcej...

8. Zarząd Wittchena proponuje przeznaczenie 29,6 mln zł z ubiegłorocznego zysku oraz 25,7 mln zł z lat poprzednich na dywidendę. Na jedną akcję przypadnie 3,03 zł. Więcej...

9. Eurocash podał wyniki za IV kwartał i cały 2021 r. Więcej...

10. Wyniki wielu spółek za pierwszy kwartał będą fenomenalne. Niewiele to jednak pomoże ich notowaniom - uważa Sebastian Buczek, prezes Quercus TFI.