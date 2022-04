JSW zwiększyła produkcję w I kwartale 2022

W porównaniu z IV kwartałem 2021 r. produkcja zwiększyła się o 5,6 proc.

Sprzedaż węgla ogółem wzrosła do 4,06 mln ton (6,2 proc. r/r i 6,8 proc. kw/kw).

Produkcja koksu ogółem w I kw. 2022 r. wyniosła 0,88 mln ton i była niższa w porównaniu do IV kw. 2021 r. o ok. 1,9 proc., a w stosunku do I kw. 2021 r. odnotowała spadek o ok. 4,5 proc.

Sprzedaż koksu ogółem w I kw. 2022 r. wyniosła 0,95 mln ton i była wyższa w porównaniu do IV kw. 2021 r. o ok. 7,2 proc., a w stosunku do I kw. 2021 r. niższa o ok. 6,3 proc.

Spółka podała, że średnia notowań indeksu węglowego The Steel Index (TSI) w okresie październik 2021r. – luty 2022 r. wpływających na ceny JSW w I kw. 2022 r. wyniosła 390 USD. W porównaniu do średniej indeksu TSI z okresu lipiec–listopad 2021 r. wpływającej na ceny w IV kw. 2021 r. wzrosła o 26 proc.

Szacowana średnia cena w zł węgli koksowych sprzedanych przez JSW odbiorcom zewnętrznym w 1Q 2022 r. w stosunku do ubiegłego kwartału wzrosła o ok. 26 proc. Po przeliczeniu na USD wg średniego kursu NBP z danego kwartału wzrost wyniósł ok. 24 proc.

Relacja średniej ceny węgla koksowego JSW sprzedanego do odbiorców zewnętrznych do średniej notowań indeksu węglowego TSI za okres październik 2021r. – luty 2022 r. wyniosła 85 proc.. W porównaniu do ubiegłego kwartału spadła o 1 punkt procentowy.

Średnia cena kontraktowa koksu ogółem w zł, sprzedanego przez Grupę JSW w I kw. 2022 r. wzrosła o ok. 13 proc. w stosunku do 4Q 2021 r. Po przeliczeniu na USD wg średniego kursu NBP z danego kwartału wzrost wyniósł ok. 10 proc.