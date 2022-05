To musisz wiedzieć dziś rano 19 V 2022

1. Rekordowo drogie paliwa, niedostępny węgiel czy galopujące cen żywności. To widoczne gołym okiem objawy trwającej od dwóch lat hossy, która zaczyna blaknąć. Więcej...

2. W dwóch największych krajach świata produkcja rośnie szybciej niż popyt konsumentów na towary. Powinno to wywołać obniżenie dynamiki cen. Więcej...

3. W USA potwierdzono pierwszy przypadek małpiej ospy, wcześniej odkryto je w Wlk. Brytanii, Portugalii i Hiszpanii, co wzbudziło niepokój na rynkach. Małpia ospa to rzadka, zwykle łagodnie przechodzona infekcja, którą pierwszy raz odkryto w 1958 r. w trakcie badania małp (stąd nazwa), a przypadki zakażeń ludzi w 1970 r. Przenosi się przez kontakt z zakażonym zwierzęciem (np. przez ugryzienie, kontakt z futrem, zjedzenie mięsa). Między ludźmi nie przenosi się łatwo, ale jest to możliwe po kontakcie np. z pościelą, w której spała zakażona osoba (choroba objawia się wysypką).

4. Skonsolidowany zysk PKO BP w I kw. 2022 r. wyniósł 1,416 mld zł, co oznacza wzrost w stosunku do I kw. 2021 r. o ponad 20 proc. – podał bank w czwartkowym raporcie giełdowym. Więcej...

5. W I kwartale 2022 r. zysk netto JSW wyniósł 1,84 mld zł. To rezultat zgodny z oczekiwaniami analityków, ankietowanych przez PAP. Więcej...

6. Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej grupy PGNiG wynosił w pierwszym kwartale 4,09 mld zł. Rok wcześniej sięgał 1,7 mld zł. Więcej...

7. Zysk grupy PZU przypisany właścicielom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wyniósł 758 mln zł, wobec 880 mln zł w I kw. 2021 r. - podała w czwartek spółka. Przypis składki brutto sięgnął 6,3 mld zł; to najwyższy dotychczas poziom w pierwszym kwartale roku. Więcej...

8. Prezes Cognora znów zwiększył zaangażowanie w akcjonariacie spółki. Najwięcej wydał na nerwowej sesji 13 maja, na której po stronie sprzedających był członek zarządu firmy. Więcej...

9. Dow Jones stracił 3,6 proc. i cofnął się o prawie 1200 pkt. S&P500 kończył sesję zniżką o 4,0 proc. To największa strata obu indeksów od prawie dwóch lat. Nasdaq tąpnął o 4,7 proc. Więcej...

10. Zarząd Aplisensu zaproponował wypłatę 0,60 zł dywidendy na akcję z zysku za 2021 r. Więcej...