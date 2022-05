Największy spadek rynku akcji w USA od dwóch lat

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Dow Jones stracił 3,6 proc. i cofnął się o prawie 1200 pkt. S&P500 kończył sesję zniżką o 4,0 proc. To największa strata obu indeksów od prawie dwóch lat. Nasdaq tąpnął o 4,7 proc.

Na amerykańskich rynkach akcji dominowała przez całą środową sesję podaż. Jej katalizatorem były gorsze niż oczekiwano wyniki kwartalne i prognozy właściciela sieci sklepów Target, które pojawiły się dzień po równie rozczarowującym raporcie Walmart, właściciela największej amerykańskiej sieci supermarketów. Inwestorzy uznali słabe raporty detalistów za potwierdzenie obaw mocnego osłabienia wyników spółek przez największą od dekad inflację. Dodatkowo wtorkowe „jastrzębie” deklaracje szefa Fed, dotyczące determinacji w walce z inflacją, potwierdził w środę szef Fed w Chicago, który mówił o potrzebie podwyższenia głównej stopy do poziomu restrykcyjnego. To wzmogło obawę nadejścia stagflacji, a być może nawet recesji. Awersja do ryzyka skłoniła inwestorów do kupowania obligacji, umocnił się również dolar. Osłabiła natomiast notowania złota i ropy.