Grupa PGNiG zwiększyła zysk o 140 proc.

Zysk operacyjny wzrósł o prawie 130 proc. do 8,01 mld zł, a zysk EBIDTA zwiększył się o ponad 180 proc. do 9,59 mld zł. Przychody ze sprzedaży wynosiły 47,39 mld zł i były o 125 proc. wyższe niż rok wcześniej.

fot. Bloomberg

W komunikacie towarzyszącym publikacji raportu kwartalnego PGNiG informuje, że dobre wyniki to przede wszystkim efekt działalności wydobywczej.

- W pierwszym kwartale 2022 r. segment Poszukiwanie i Wydobycie zanotował wzrost przychodów o ponad 424 proc. rok do roku. W efekcie, udział segmentu w EBITDA Grupy sięgnął aż 88 proc., co oznacza zdecydowaną poprawę w stosunku do analogicznego okresu w 2021 r., kiedy działalność upstream odpowiadała za 40 proc. wyniku – poinformowała spółka.

Inaczej przedstawiała się sytuacja w segmencie Obrót i Magazynowanie, w którym koszty pozyskania gazu rosły szybciej niż przychody z jego sprzedaży. W efekcie wpływ segmentu na EBITDA grupy w I kw. był negatywny i wyniósł -0,21 mld zł wobec 0,49 mld zł rok wcześniej.

Segmenty Dystrybucja oraz Wytwarzanie w I kwartale 2022 r. wypracowały wynik EBITDA zbliżony do zeszłorocznego z tego samego okresu.

- Główną determinantą wyników finansowych Grupy był wzrost cen węglowodorów, zwłaszcza gazu ziemnego, którego notowania w I kwartale tego roku osiągnęły w Europie historycznie wysokie poziomy. Przełożyło się to na zwiększenie przychodów GK PGNiG, które w pierwszym kwartale 2022 roku osiągnęły poziom 47,40 mld zł, wobec 14,55 mld złotych rok wcześniej – poinformowała spółka.