To musisz wiedzieć dziś rano 29 III 2022

1. Zapraszamy na naszą codzienną relację z wydarzeń w Ukrainie, gdzie trwa rosyjska inwazja. Po ponad miesiącu walk, rynki wydają się być w miarę ustabilizowane bez gwałtownych – przynajmniej ostatnio – reakcji na doniesienia z frontu walk, polityki i gospodarki. Więcej...

2. Popyt na kredyty mieszkaniowe spada, a kredytobiorcy zaczęli interesować się hipotekami ze stałym oprocentowaniem. Eksperci są przekonani, że banki niedługo rozszerzą ofertę. Więcej...

3. Negocjacje przedstawicieli Rosji i Ukrainy, które są zaplanowane na wtorek w Stambule, mają rozpocząć się o godzinie 9 w pałacu Dolmabahce - podał portal informacyjny Ukrainska Prawda. Więcej...

4. Indeks największych spółek po 17-procentowym odbiciu będzie dalej rósł, uważają eksperci, choć nie są zgodni, jak bardzo. Więcej...

5. W II kwartale roku obrotowego 2021/2022 Kernel zwiększył EBITDA o 9 proc. do 293 mln USD. Przychody spółki wzrosły o 42 proc. do 1,88 mld USD, a zysk netto o 49 proc. do 190 mln USD. Więcej...

6. W IV kwartale 2021 Answear.com miał 259,1 mln zł przychodów (+77,5 proc. r/r) i 11 ml nzł zysku netto (+163 proc.).

7. Giełdowy fundusz MCI częściowo wychodzi z inwestycji w brytyjskiego dostawcę rozwiązań płatniczych. Przy okazji stanie się akcjonariuszem jego nowego, większego właściciela. Więcej...

8. W 2021 r. skonsolidowany zysk netto Quercus TFI wyniósł 25,1 mln zł, o 41 proc. więcej r/r. Więcej...

9. W 2021 r. strata netto spółki Huuuge wyniosła 9,7 mln USD, wobec 82,6 mln USD straty rok wcześniej. Więcej...

10. W I półroczu roku obrotowego 2021/2022 zysk netto Skarbca Holdingu, właściciela Skarbiec TFI, spadł o 67 proc. do 13,6 mln zł. Więcej...