W II kwartale roku obrotowego 2021/2022 Kernel zwiększył EBITDA o 9 proc. do 293 mln USD. Przychody spółki wzrosły o 42 proc. do 1,88 mld USD, a zysk netto o 49 proc. do 190 mln USD.

W całym I półroczu 2021/2022 przychody wyniosły 3,22 mld USD i były o 42 proc. wyższe r/r, EBITDA wzrosła o 9 proc. do 608 mln USD, a zysk netto o 21 proc. do 401 mln USD.