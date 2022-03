Quercus miał 25,1 mln zł zysku netto w 2021 r.

Przychody spółki zwiększyły się o 42 proc. do 83 mln zł.

„Rok 2021 był udany dla rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce i bardzo udany dla Quercus TFI. Nasze aktywa pod zarządzaniem wzrosły do 4,4 mld zł, czyli o 53 proc. r/r. W połączeniu z solidnymi wynikami inwestycyjnymi pozwoliło to nam osiągnąć wysokie przychody i zyski dla akcjonariuszy. Od 29 października 2021 r. konsolidujemy Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o., największego niezależnego dystrybutora funduszy inwestycyjnych w Polsce, co dodatkowo miało pozytywne przełożenie na skonsolidowane wyniki finansowe. Zgodnie z przyjętą strategią dzielenia się zyskami z akcjonariuszami, zakładamy wstępnie przeznaczenie do 100 proc. zysku jednostkowego (22,3 mln zł) na buy-back lub dywidendę” – komentuje Piotr Płuska, wiceprezes Quercusa, cytowany w komunikacie prasowym.